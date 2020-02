Pierwszy mecz w wyjściowym składzie i już tytuł MVP dla Piątka

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Schalke - Hertha BSC w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną Schalke 3:2 po dogrywce. Jedną z bramek dla gości zdobył Krzysztof Piątek. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Werder - Borussia Dortmund w 3. rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

MECZE PUCHARU NIEMIEC NA ŻYWO W EUROSPORT PLAYERZE

Już piątkowy, półgodzinny debiut z Schalke byłego napastnika AC Milan mógł napawać optymizmem kibiców klubu z Berlina. Natomiast we wtorek w starciu z tym samym przeciwnikiem polski napastnik pierwszy raz na niemieckich boiskach zademonstrował swoją "cieszynkę".

Miało to miejsce w 39. minucie, gdy otrzymał podanie od Pascala Koepkego. Było to trafienie na 2:0 dla Herthy. W drugiej połowie Schalke doprowadziło do remisu, a w dogrywce strzeliło gola na 3:2 i po raz czwarty z rzędu zagra w ćwierćfinale Pucharu Niemiec.

Jak Wichniarek

Strzelając gola, Piątek stał się tym samym drugim Polakiem w historii, któremu udała się ta sztuka w barwach Herthy w Pucharze Niemiec. Poprzednio wyczyn ten był dziełem Artura Wichniarka w sezonie 2003/04. Zresztą "Król Artur" pogratulował na Twitterze debiutanckiej bramki rodakowi.

Pistolero w swoim debiucie w @DFB_Pokal strzela 1 dla swojego nowego klubu @HerthaBSC Brawooooo!!! — ArturWichniarek18 (@wichniarek18) February 4, 2020

Dodał też w dyskusji z internautami, że nowy napastnik Herthy "fizycznie wygląda dużo lepiej niż w Milanie". Piątek miał jeszcze trzy okazje do strzelenia gola. Najlepszą w dogrywce, ale tym razem zabrakło mu szczęścia tuż przy linii bramkowej. Mimo to 24-latek po meczu odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza spotkania.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skrót meczu Schalke - Hertha w 3. rundzie Pucharu Niemiec

Polak jest też chwalony przez niemieckich dziennikarzy. Najbardziej za współpracę z Koepkem. "Pierwszy raz zagrali razem w pierwszym składzie, a ich współpraca była zaskakująco harmonijna" - pisze niemiecki portal tagesspiegel.de. W skali od 1 do 6, gdzie 1 to klasa światowa, portal "sportbuzzer.de" przyznał Polakowi "2". "Teraz wiadomo, dlaczego Hertha zapłaciła Milanowi ponad 20 milionów euro" - czytamy w adnotacji.

Dwa dni, osiem meczów

Każde spotkanie 1/8 finału Pucharu Niemiec pokaże na żywo Eurosport Player, a poszczególne mecze będą transmitowane w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Na stronie eurosport.pl materiały wideo, w tym skróty spotkań i najładniejsze gole.



Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 2:5

FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 (po dogrywce)

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2



Plan transmisji środowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

18:30 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart (Eurosport Player)

18:30 SC Verl - Union Berlin (Eurosport Player)

20:35 Bayern Monachium - TSG Hoffenheim (Eurosport 1 i Eurosport Player)

20:45 1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC (Eurosport Player)