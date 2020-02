Piątek jednym słowem rozbawił niemieckich dziennikarzy

HSV przegrywało z trzecioligowym Chemnitzer FC w Pucharze Niemiec 1:2, ale strzał Sonnego Kittela sprawił, że piłkarze z Hamburga doprowadzili do dogrywki.

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

To było kapitalne widowisko. Wolfsburg pokonał po dogrywce Hallescher FC 5:3 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Zobaczcie wszystkie gole, niektóre z nich były naprawdę szczególnej urody.

Już we wtorek rozpocznie się rywalizacja w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Obrońca tytułu Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z VfL Bochum. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie sie o godzinie 20.

Bayern Monachium przegrywał do przerwy z VfL Bochum 0:1 w meczu 2. rundy Pucharu Niemiec. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu 1:1 w 83. minucie meczu 2. rundy Pucharu Niemiec między VfL Bochum a Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu z Bochum

Serge Gnabry doprowadził do remisu z Bochum

30.10 | We wtorkowych ośmiu meczach drugiej rundy Pucharu Niemiec kibice zobaczyli 24 bramki. Wiele z nich było ładnej urody, eurosport.pl wybrał te najładniejsze. Która zasługuje na miano numeru jeden?

30.10 | We wtorkowych ośmiu meczach II Pucharu Niemiec kibice zobaczyli 24 bramki. Wiele z nich było ładnej urody, eurosport.pl wybrał te najładniejsze. Która zasługuje na miano numeru jeden?

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Źle rozpoczęła się druga runda Pucharu Niemiec dla Wolfsburga i Jeffrey'a Brumy. W 13. minucie meczu obrońca Wilków w przypadkowy sposób skierował piłkę do własnej siatki, dając tym samym RB Lipskowi prowadzenie 1:0. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pechowa trzynastka Brumy. Obrońca Wolfsburga wbił piłkę do...

Pechowa trzynastka Brumy. Obrońca Wolfsburga wbił piłkę do...

Między 55. a 61. minutą meczu Wolfsburg otrzymał trzy ciosy od Lipska. Najpierw do siatki trafił Marcel Sabitzer, później Emil Forsberg, a rywala na łopatki powalił Konrad Laimer. Wolfsburg przegrywał wówczas już 0:4. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 88. minucie rozpędzony Lipsk wykorzystał kolejne błędy Wolfsburga. Timo Werner popędził z piłką pod pole karne, a później pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Lipsk wygrał 6:1 i awansował do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dopiero w 71. minucie meczu Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach padł pierwszy gol. Do siatki trafił zawodnik gości Marcus Thuram, który uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi gospodarzy. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po bramce Marcusa Thurama Borussia Dortmund przegrywała 0:1. Wtedy na ratunek przbył Julian Brandt. Pomocnik BVB w ciągu trzech minut strzelił dwa gole i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 2:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Brandt bohaterem BVB. Dwa gole, które dały awans do 3. rundy...

Brandt bohaterem BVB. Dwa gole, które dały awans do 3. rundy...

Robert Lewandowski bohaterem finału Pucharu Niemiec. W 85. minucie Polak wykorzystał świetną okazję i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza RB Lipsk. To był jego drugi gol w finale, a siódmy w całych rozgrywkach. Bayern wygrał Puchar Niemiec, pokonując Lipsk 3:0.

PUCHAR NIEMIEC W EUROSPORT PLAYERZE

Przy jednym stole z Piątkiem zasiadły dwie wielkie osobistości - legenda niemieckiej piłki, swego czasu jeden z czołowych snajperów świata, dziś opiekun Herthy - Juergen Klinsmann. Oraz Michael Preetz - najlepszy strzelec w historii klubu, obecnie dyrektor sportowy berlińczyków.

Dziennikarze skupili się głównie na polskim zawodniku. Od razu wyciągnęli ze szkoleniowca deklarację, że Polak rozpocznie wtorkowy mecz w pierwszym składzie. W pewnym momencie jeden z nich zapytał Klinsmanna, czy jest w Piątku coś, co szkoleniowca fascynuje najbardziej?

"Wszystko!" - wtrącił przez mikrofon zawodnik, zanim jeszcze Klinsmann zdążył zabrać głos.

Hity Pucharu Niemiec na żywo w Eurosporcie. Piątek i Lewandowski w akcji We wtorek i środę... czytaj dalej » Sytuacja rozbawiła dziennikarzy. Kibicom mogły przypomnieć się wydarzenia sprzed roku, gdy podczas pierwszej konferencji po przyjściu do Milanu nasz snajper został zapytany, czy jest gotowy na występy w tak wielkim klubie.

"Urodziłem się gotowy" - odpowiedział wówczas Polak.

Piątek spadł im z nieba

Klinsmann w końcu odpowiedział na pytanie dziennikarza. Przyznał, że cały czas monitorował sytuację Polaka w Milanie i kiedy pojawił się cień szansy na to, żeby sprowadzić go do Berlina, klub zaczął działać.

- Zdawaliśmy sobie sprawę z jego umiejętności. To kompletny napastnik, świetnie gra obiema nogami, jest niebezpieczny w powietrzu. Ciągle szuka szansy na zdobycie bramki i jest trudny do upilnowania dla obrońców. Właśnie zawodnika o takim profilu szukaliśmy. Gra w reprezentacji Polski. To bardzo dobra drużyna, więc o czymś to świadczy - przyznał Klinsmann.



Los geht‘s: @J_Klinsmann, @michaelpreetz und @pjona9official sind im Medienraum, um mit den Pressevertretern über #S04BSC zu sprechen! #DFBPokal#hahohepic.twitter.com/KCNnhCUPyH — Hertha BSC (@HerthaBSC) February 3, 2020





Celuje w Ligę Mistrzów

Były zawodnik m.in. Milanu i Cracovii jest w Berlinie od kilku dni. W czwartek podpisał kontrakt, już w piątek zaliczył debiut - trzydzieści minut w ligowym meczu - również przeciwko Schalke. Gola nie zdobył, ale za występ był chwalony w niemieckich mediach. Sam z siebie też był zadowolony.

- Myślę, że miałem dobre wejście. Chciałbym poznać nowych kolegów, taktykę, system gry. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zagramy w Lidze Mistrzów, taki jest plan. Po trzydziestu minutach spędzonych na boisku trudno wskazać różnicę między ligą włoską i niemiecką. Zauważyłem jednak, że tutaj napastnik ma więcej miejsca, tam mocno skupiano się na defensywie i taktycznym podejściu do meczu. Mam nadzieję, że strzelę tu wiele bramek - mówił.

Zlatan i Milan - temat zamknięty

Polak nie uniknął pytań o swoje ostatnie tygodnie w Mediolanie i o osobę Zlatana Ibrahimovicia. Niemieccy dziennikarze chcieli wiedzieć, czy obecność doświadczonego Szweda w zespole coś mu dała.



- Byliśmy tam wspólnie tylko przez dwa tygodnie, graliśmy mecze co trzy dni, mieliśmy mało zajęć, więc trudno było się w tym czasie czegoś nauczyć. Wiadomo, to wielki piłkarz, ale jak też chciałem się mu pokazać. Ibrahimović i Milan to jednak dla mnie już temat zamknięty - zadeklarował.

Źródło: Hertha Twitter Piątek odbył dwa treningi z nowymi kolegami

Hertha marzy z pewnością, aby Piątek okazał się tak skutecznym snajperem jak Robert Lewandowski. Jedno z pytań skierowanych do zawodnika dotyczyło właśnie jego starszego kolegi z reprezentacji Polski.



- Robert to najlepszy napastnik w Niemczech, jeśli nie najlepszy na całym świecie. Trenując z nim w kadrze, zawsze go podpatruję. Rozmawiamy ze sobą, bo chcę się czegoś od niego nauczyć - zaznaczył Piątek.

Polak podpisał z Herthą kontrakt do czerwca 2024 roku. Według nieoficjalnych źródeł, niemiecki klub zapłacił za niego kwotę oscylującą w granicach 22-27 milionów euro.

Dwa dni, osiem meczów

Każde spotkanie 1/8 finału Pucharu Niemiec pokaże na żywo Eurosport Player, a poszczególne mecze będą transmitowane w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Na stronie eurosport.pl dostępne będą materiały wideo, w tym skróty spotkań i najładniejsze gole.

Plan transmisji meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Wtorek, 18:25, Eintracht Frankfurt – RB Lipsk, Eurosport 2 i Eurosport Player

Wtorek, 18:30, 1. FC Kaiserslautern – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player

Wtorek, 20:30, FC Schalke 04 – Hertha BSC, Eurosport 2 i Eurosport Player

Wtorek, 20:45, SV Werder Brema – Borussia Dortmund, Eurosport Player

Środa, 18:30, Bayer 04 Leverkusen – VfB Stuttgart, Eurosport Player

Środa, 18:30, SC Verl – Union Berlin, Eurosport Player

Środa, 20:35, Bayern Monachium – TSG Hoffenheim, Eurosport 1 i Eurosport Player

Środa, 20:45, 1. FC Saarbruecken – Karlsruher SC, Eurosport Player