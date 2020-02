Nie siła, a precyzja. Tak Piątek strzelił pierwszego gola w Niemczech

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

Akcję otworzyło bardzo długie podanie, po którym w okolice pola karnego gospodarzy ruszyli Pascal Koepke i asekurujący go Piątek. Niemiec wyprzedził obrońców Schalke i wbiegł w szesnastkę rywali. Po chwili oddał piłkę Piątkowi, który płaskim strzałem obok słupka pokonał Aleksandra Nubela.

First start

First goal



Krzysztof Piatek is up and running at Hertha Berlin #S04BSCpic.twitter.com/e7fxASm7Db — Goal (@goal) February 4, 2020

Premierowy gol Piątka w Niemczech. Hertha zaprzepaściła szansę na ćwierćfinał Do 76. minuty... czytaj dalej » Polski napastnik wystąpił we wtorek po raz pierwszy w meczu Pucharu Niemiec. Reprezentant naszego kraju trafił do berlińskiej drużyny w ubiegłym tygodniu. Kilka dni później zagrał 28 minut w swoim premierowym spotkaniu w Bundeslidze, rozgrywanym również z Schalke i zremisowanym 0:0.

