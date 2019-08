Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Genialny występ i hat-trick

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Lewandowski "Gwiazdą Roku" w Niemczech. Pokonał nawet mistrza świata w skokach Lata mijają, a... czytaj dalej » Obie drużyny sezon rozpoczęły od solidarnego pogubienia punktów. Schalke zremisowało z Borussią Moenchengladbach, a mistrzowie kraju - z Herthą. Dla Bayernu dwa gole strzelił Lewandowski, ale to wystarczyło jedynie do remisu 2:2. Taki wynik nie zadowolił nikogo w Monachium, a na wzbudzony niepokój wśród kibiców kierownictwo klubu odpowiedziało transferami - Ivana Perisicia oraz Philippe'a Coutinho.



Brazylijczyk nie sprawdził się w Barcelonie, nie uniósł ciężaru miana trzeciego najdroższego piłkarza świata (120 mln euro) i w Katalonii przynajmniej na razie jest spalony. Odbudować ma się na wypożyczeniu w Monachium.



On i Perisić sobotni mecz rozpoczęli na ławce (zagrali od 57. minuty). W Świętej Wojnie, jak mawia się w Niemczech o spotkaniach Bayernu z Schalke, rolę główną zarezerwowano dla kogo innego.

Karny, Lewandowski i gol

Goście prowadzili od 20. minuty. Zaczęło się od faulu w polu karnym. Jonjoe Kenny ostro potraktował Kingsleya Comana, jakby Anglik zapomniał, że z Bayernem nie należy popełniać takich błędów we własnym polu karnym.

Bo jak karny, to wiadomo - podchodzi Lewandowski i jest gol. Tak też było i tym razem. Kapitan reprezentacji, świeżo wybrany "Gwiazdą Roku" przez dziennik "Bild", zrobił charakterystyczny zwód, strzelił i było 1:0.



GOL LEWEGO!



Do tego momentu Bayern kontrolował poczynania na boisku, ale po objęciu prowadzenia wyraźnie spuścił z tonu. Piłkarze Schalke zwietrzyli swoją szansę, to oni zaczęli dominować, chcąc koniecznie wyrównać przed końcem pierwszej połowy. Może zabrali ze sobą amunicję, ale ślepą - nie potrafili pokonać Manuela Neuera.

Co za precyzja!

Zaczęła się druga odsłona i ochotę gospodarzom do gry odebrał - a jakże - Lewandowski. Tym razem strzelił nie do obrony z rzutu wolnego. Piłkę miał ustawioną jakieś 25 metrów od bramki, uderzył ją technicznie, nad murem i w prawy róg bramki bezradnego Alexandra Nuebela. Po profesorsku.

Schalke próbowało jeszcze się odgryźć. Najbliżej szczęścia był Daniel Caligiuri. Nic z tego.



"Lewy" przemówił jeszcze raz

Powietrze z gospodarzy uszło, gdy kolejny raz przemówił Lewandowski. Tym razem nie ze stałego fragmentu gry. Dostał dobre podanie od Comana, przyjęciem minął Salifa Sane i trafił do bramki tego dnia po raz trzeci. Mistrz.



HAT-TRICK LEWEGO!



Dwa mecze, pięć goli. Bilans Polaka jest niesamowity. A przecież dwie bramki zdobył jeszcze w Pucharze Niemiec.



Schalke na ligową wygraną z FCB czeka od 4 grudnia 2010.

