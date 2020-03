Komedia w meczu Bayernu. Stadion wyśmiał zagranie Muellera

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szalone ataki Fortuny Duesseldorf w końcu opłaciły się w 90. minucie starcia z Saarbruecken. Dośrodkowaną piłkę z rzutu rożnego zgrał bramkarz Florian Kastenmeier, a futbolówkę do siatki skierował Mathias Jorgensen. Wynik 1:1 utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, kwestia awansu do półfinału miała rozstrzygnąć się w dogrywce.

MECZE PUCHARU NIEMIEC NA ŻYWO W EUROSPORT PLAYERZE

Mistrzowie Niemiec wygrali 1:0 i awansowali do półfinału rozgrywek. Wspomniana sytuacja miała miejsce w drugiej połowie, gdy goście byli już na prowadzeniu.

Bramkarz wyręczył kolegów. Wycieczka w pole karne zakończyła się golem We wtorkowym... czytaj dalej » Mueller podszedł do chorągiewki i wszystko wskazywało, że po prostu dośrodkuje piłkę w pole karne. Później podążył jednak w kierunku szesnastki, aby po chwili... wrócić do narożnika. Gdy w pobliżu znalazł się Joshua Kimmich, wydawało się, że dojdzie do krótkiego rozegrania.

Nic z tego. Ostatecznie Mueller postanowił posłać płaskie podanie do innego kolegi wbiegającego w pole karne Phillipe Coutinho. Problem w tym, że kompletnie mu to nie wyszło. Piłka zamiast trafić do Brazylijczyka, wyszła za linię końcową.

Śmiech i rozpacz

Trybuny w Gelsenkirchen kiks skwitowały śmiechem i ironicznymi brawami, a zażenowany swoim zagraniem Niemiec złapał się za głowę i padł na kolana.

Paradoksalnie to właśnie Mueller jest w tym sezonie najlepszym asystentem bawarskiej ekipy. We wszystkich rozgrywkach zaliczył już 19 podań, po których jego koledzy trafiali do siatki.

Oglądaj Wideo: Eurosport Zabawny rzut rożny w wykonaniu Thomasa Muellera

We wtorek zwycięstwo Bayernowi zapewniła bramka Joshuy Kimmicha, jeszcze w pierwszej połowie. Robert Lewandowski nie grał z powodu kontuzji.

Półfinałowego rywala monachijczycy poznają po środowych meczach tej rundy.

Chcieli skopiować Liverpool

Kibice nie mają wątpliwości, że chaos towarzyszący wykonaniu stałego fragmentu gry był zamierzonym zabiegiem Bayernu. Niektórzy twierdzą, że monachijczycy chcieli skopiować rzut rożny z ubiegłorocznego meczu Liverpoolu z Barceloną, po którym angielski zespół zdobył jedną z bramek decydujących o jego awansie do półfinału Ligi Mistrzów.



”Corner taken quickly... Origi!”



Was this moment the beginning of the end for Valverde at Barcelona? pic.twitter.com/guZf2yQKP0 — Goal (@goal) January 14, 2020





Ćwierćfinały Pucharu Niemiec:

wtorek

Schalke 04 - Bayern Monachium 0:1 (0:1)

Bramka: Kimmich (40.)

1. FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf 1:1 (1:0), karne 7-6

środa

18:30, Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin, Eurosport 1 i Eurosport Player

20:30, Eintracht Frankfurt - Werder Brema, Eurosport 1 i Eurosport Player