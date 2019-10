Poprzeczka i słupek ratowały Borussię. Remis w derbach Zagłębia Ruhry

Ozan Kabak przeszedł z VfB Stuttgart do Schalke

Dla Borussii i Schalke derby Zagłębia Ruhry zawsze mają szczególne znaczenie. Mecz na Veltins Arenie był 95. potyczką tych zespołów na poziomie Bundesligi.

Polskich kibiców zapewne ucieszył fakt, że w pierwszym składzie gości trener Lucien Favre zdecydował się wystawić Łukasza Piszczka. Polak w ostatnich tygodniach wracał do zdrowia po kontuzji. Ominął go chociażby mecz z Interem w Lidze Mistrzów, który Borussia przegrała 0:2.

Strzał Sancho jak płachta na byka

Już pierwsze minuty pokazały, że oba zespoły nie zamierzają kalkulować. Jako pierwsza do ataku przystąpiła Borussia, a już w 3. minucie kapitalnym strzałem zza pola karnego popisał się Jadon Sancho. Alexander Nubel był jednak skoncentrowany i sparował piłkę do boku.

Równie dużo działo się na trybunach. Naprawdę gorąco zrobiło się w sektorze gości. Nie brakowało ognia i dymu - zapalił się jeden z transparentów. Na szczęście sytuacja szybko została opanowana.

Swoje szanse mieli również piłkarze Schalke. Podopieczni Davida Wagnera starali się prowadzić grę i raz za razem znajdowali się pod polem karnym Marwina Hitza. W decydujących momentach brakowało jednak ostatniego podania lub zamknięcia akcji celnym strzałem.

Aluminium ratowało Borussię

W 28. minucie po rzucie rożnym zawodnikom w niebieskich koszulkach zabrakło szczęścia. Do strzału głową doszedł środkowy obrońca Salif Sane, ale trafił piłką w poprzeczkę.

Kilka minut później szczęście znów uśmiechnęło się do gości. Po dość przypadkowej akcji i nerwowej postawie obrońców BVB piłka znalazła się pod nogami Suata Serdara. 22-latek trafił jednak w słupek. Defensywa Borussii wręcz prosiła się o stratę gola.

Pewność siebie trenera Interu. "Borussia Dortmund się nas bała" Mediolański Inter... czytaj dalej » Pierwszą połowę zakończył bardzo niecelny strzał z dystansu Achrafa Hakimiego. Chwilkę wcześniej piłkarze z Dortmundu mieli rzut rożny.

Schalke jak po swoje

Sędzia Felix Brych ledwo rozpoczął drugą połowę, a zawodnicy Davida Wagnera już stworzyli sobie dwie dogodne sytuacje do objęcie prowadzenia. W pierwszej Raphael Guerreiro wybił piłkę niemal z linii bramkowej po strzale głową Guido Burgstallera. Kilkanaście sekund później, w sytuacji sam na sam z golkiperem gości znalazł się drugi z napastników Schalke - Rabbi Matondo. Hitz potrafił go jednak zatrzymać, a sędzia liniowy i tak słusznie zasygnalizował pozycję spaloną.

Po drugiej stronie swoich sił ponownie spróbował Sancho. Strzał Anglika poszybował tuż obok lewego słupka bramki gospodarzy.

Mnóstwo szczęścia miał wprowadzony na boisko w 58. minucie Thorgan Hazard. Piłka trafiła go w rękę we własnym polu karnym po rzucie rożnym, ale sędzia nie odgwizdał "jedenastki". Stadion i piłkarze Schalke byli przekonani, że należy im się rzut karny.

Trzydziesty remis

W 73. minucie Sancho spróbował po raz trzeci zaskoczyć bramkarza gospodarzy. Ten miał zdecydowanie mniej pracy niż jego odpowiednik, gdy jednak musiał interweniować, robił to bardzo pewnie.

Ostatnie minuty należały do graczy z Dortmundu. Schalke wyglądało, jakby opadło z sił, przez co zaczęło szukać swoich okazji w kontratakach. Po obu stronach zabrakło jednak skuteczności, przez co 30. remis w derbach Zagłębie Ruhry stał się faktem.



90. Min: Schluss, wir nehmen einen Punkt mit nach Dortmund. #S04BVBpic.twitter.com/dwESTR53zu — Borussia Dortmund (@BVB) 26 October 2019





Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0

Schalke: Nubel – Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka – Mascarell, Caligiuri (84. Schopf), Harit, Serdar – Burgstaller (90+1 Kabak), Matondo (80. Kutucu)

Borussia: Hitz – Guerreiro, Hummels, Weigl, Piszczek – Witsel, Delaney (74. Akanji), Hakimi (86. Brandt), Reus, Sancho - Goetze (58. Hazard)