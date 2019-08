Sceny grozy w Turcji. Bramkarz zemdlał i trafił do szpitala

W pierwszej kolejce tureckiej ekstraklasy Sivasspor niespodziewanie pokonał Besiktas aż 3:0. Najważniejsze było jednak to, co stało się w końcówce pierwszej połowy.

Zderzenie jakich wiele

Malijski bramkarz Sivassporu zderzył się z rozpędzonym napastnikiem gości Tylerem Boydem ze Stanów Zjednoczonych. Uderzenie było na tyle mocne, że Samassa po interwencji lekarza musiał opuścić boisko. Zrobił to o własnych siłach i wydawało się, że będzie w stanie kontynuować grę.

Nagle bezwładnie upadł na ziemię. Służby medyczne zareagowały niemalże natychmiast. Samassa został zabrany karetką do szpitala.



It is unfortunate to what happened to Samassa, but the referees decision to brandish a yellow card is the correct call, maybe even no card. Boyd’s eyes are directly fixated on the ball. pic.twitter.com/I6Dctc5z4t — Frankabahçe (@frankishturk) August 17, 2019





Skończyło się na strachu

Szczegółowe badanie wykazały, że życiu 29-latka nie zagraża niebezpieczeństwo i niedługo powinien wrócić do treningów.

"Samassa miał zawroty głowy, problemy ze wzrokiem oraz zachowaniem świadomości. W wyniku badań przeprowadzonych w oddziale ratunkowym szpitala Medicana Sivas, nie wykryto objawów zagrażających życiu. Ogólna sytuacja zdrowotna naszego gracza jest w porządku" - możemy przeczytać w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie klubu.



Tyler Boyd ile çarpışan Samassa oyundan çıkarken böyle yere yığıldı ..



Allah beterinden korusun Çok üzücü bir görüntü ..



Çok Geçmiş olsun Samassa

İnşallah ciddi birsey yoktur pic.twitter.com/4n4257bryH — Burak (@Burakbesiktasss) August 17, 2019





Mamadou Samassa jest 14-krotnym reprezentantem Mali. W karierze ma również epizod w reprezentacji Francji do lat 20 - jeden mecz. W barwach Troyes zaliczył równe 100 występów, w których 35 razy udało mu się zachować czyste konto. Do Sivassporu dołączył tuż na początku lipca na zasadzie wolnego transferu.