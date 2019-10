Zaskakujące postanowienie sądu. Meczów nie będzie, bo mieszkańcom przeszkadza hałas

Lewandowski w pogoni za legendami. Tym razem w Pucharze Niemiec Robert... czytaj dalej » Obiekt na razie znajduje się w budowie. Ma pomieścić 35 tys. widzów, a jego koszt jest szacowany na ok. 76 mln euro. W tym sezonie SC Freiburg miał się przeprowadzić w nowe miejsce, bo stadion jest już niemal gotowy. Sobotnie spotkanie ligowe z RB Lipsk miało być ostatnim na starym obiekcie.

Mogą nie otrzymać licencji

- Ten wyrok jest dla nas zaskakujący. Musimy jeszcze zapoznać się z uzasadnieniem i wówczas podejmiemy decyzję, co dalej - powiedział przedstawiciel klubu Oliver Leki.



Takie postanowienie sądu oznacza, że SC Freiburg swoje mecze w Bundeslidze będzie mógł rozgrywać tylko w soboty i niedziele o 15.30. To poważny problem, bo jeśli decyzja pozostanie utrzymana, to klub będzie musiał znaleźć jakieś rozwiązanie. W innym wypadku nie otrzyma licencji na grę.



Obecnie SC Freiburg zajmuje szóste miejsce w tabeli Bundesligi. Prowadzi Borussia Moenchengladbach.