Reprezentant Bahrajnu surowo ukarany za rasistowski gest w stronę kibiców Hongkongu

FIFA podwoiła karę

Baqer schodząc z murawy po ostatnim gwizdku sędziego, spojrzał w stronę trybuny zajmowanej przez fanów gospodarzy i wykonał gest imitujący skośne oczy. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę znajdującą się na trybunie.

Obrońca reprezentacji Bahrajnu nie był pierwszym zawodnikiem, który został zawieszony za takie zachowanie. W 2017 roku kolumbijski pomocnik Edwin Cardona postąpił bliźniaczo wobec piłkarzy Korei Południowej podczas meczu towarzyskiego.

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej jest bardzo wyczulona na podobne incydenty. Dlatego w lipcu bieżącego roku zwiększyła minimalną karę za gesty o podłożu rasistowskim z pięciu do dziesięciu meczów dyskwalifikacji.