Szczęsny pokonany, ale Juventus grał do końca. Turyńczycy zbliżyli się do czołówki

Trzy gole stracone w osiem minut, katastrofa bramkarza. Zieliński i jego zespół najedli się wstydu Ekipa Empoli... czytaj dalej » Chociaż trudno w to uwierzyć, po 10. kolejce Serie A piłkarze Juve mieli aż 16 punktów straty do Napoli, które grało wtedy jak z nut. W poniedziałek - po 34. serii - przewaga trzeciego nad czwartym klubem mogła wynosić już tylko jeden punkt. Warunkiem było zwycięstwo Juve na Mapei Stadium.

Tyle że kibice drużyny Massimiliano Allegriego musieli pamiętać, że Sassuolo pokonało ją w Turynie w pierwszej rundzie (2:1). Mało tego, Neroverdi potrafili też ograć AC Milan i Inter Mediolan, czyli lidera i wicelidera rozgrywek (i to na ich terenach) oraz urwać punkty m.in. Napoli i Romie.

Znów nie kłaniali się przed możnymi

To właśnie gospodarze pierwsi poważnie zagrozili bramce Szczęsnego. Ładną, indywidualną akcją popisał się Giacomo Raspadori, a jego techniczny strzał w 11. minucie o centymetry minął spojenie słupka z poprzeczką. Niedługo potem po rzucie rożnym nieznacznie pomylił się też Davide Frattesi.

Pierwszy raz w tym meczu Szczęsny był zatrudniony w 26. minucie, gdy próbował go zaskoczyć z dystansu Domenico Berardi. Polak był dobrze ustawiony i sparował piłkę. Jeszcze lepszą okazję miał Gianlucca Scamacca. Gdyby nie świetna interwencja Szczęsnego, gospodarze objęliby prowadzenie.

Co nie udało im się wtedy, udało w 39. minucie. Ładną i szybką akcję Sassuolo po podaniu Berardiego wykończył Raspadori. Warto podkreślić, że Polak mógł zachować się lepiej przy uderzeniu Włocha.



Szybka reakcja faworyta

Piłkarze z Turynu, choć byli w pierwszej połowie bardzo niedokładni, zdołali odpowiedzieć w 45. minucie. I to jak! Paulo Dybala nie dał pięknym i mocnym strzałem szans Angelo Consigliemu. Duże brawa należały się też Alvaro Moracie - za odebranie piłki rywalowi oraz Denisowi Zakarii - za asystę.



Przyjezdni od razu mogli pójść za ciosem. W drugiej doliczonej minucie do pierwszej połowy strzał głową Moraty minął słupek. Jeszcze bliżej zdobycia bramki hiszpański napastnik był tuż po przerwie, ale cudowną interwencją popisał się Consigli.

W 55. minucie w miejsce Dybali na murawie pojawił się Dusan Vlahović. Potem Allegri dał szansę Moise Keanowi (za Moratę). I to właśnie ten drugi okazał się bohaterem Juventusu. W 88. minucie włoski snajper zaskoczył Consigliego strzałem między nogami bramkarza.

Źródło: Getty Images Kean strzelił na wagę zwycięstwa

Walka o scudetto do ostatniej kolejki?

W tabeli Milan wyprzedza o dwa punkty obrońcę tytułu - Inter, który ma jeden mecz zaległy. Trzecie w tabeli Napoli traci do Milanu siedem punktów, a czwarty Juventus - osiem. Sassuolo jest dziesiąte.

