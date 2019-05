U żony Casillasa wykryto nowotwór. "Życie znowu nas zaskoczyło"

To kolejny cios w rodzinie Casillasa. Hiszpański bramkarz 1 maja miał atak serca na treningu FC Porto. Pięć dni później wyszedł ze szpitala. Możliwe, że będzie musiał zakończyć karierę. Sam przyznał, że nie zna swojej piłkarskiej przyszłości.



Zdziwiony Casillas dementuje. "Pozwólcie mi samemu ogłosić tę decyzję" Iker Casillas nie... czytaj dalej » Teraz o problemach zdrowotnych poinformowała jego żona.



"Wciąż nie doszliśmy do siebie po tamtym strachu, a życie znów nas zaskoczyło. Kilka dni temu lekarze wykryli u mnie złośliwego guza jajnika. Miałam już operację. Udała się. Na szczęście zgłosiłam się do nich w odpowiednim czasie. Przez najbliższe miesiące czeka mnie leczenie" - napisała we wtorek w mediach społecznościowych.

Casillas odpowiedział

"Jestem spokojna i pewna, że wszystko się ułoży. Wiem, że droga będzie trudna, ale wiem też, że zakończy się szczęśliwie. Mam wsparcie mojej rodziny i przyjaciół oraz świetnego zespołu medycznego" - dodała 35-latka.



Przy okazji poprosiła kolegów po fachu o szacunek i zrozumienie.



Na wpis żony odpowiedział Casillas. "Spokojne morze nie zrobi z ciebie dobrego żeglarza" - napisał w komentarzu.