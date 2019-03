Sparing, zakończony remisem 1:1, odbył się w środowy wieczór w Wolfsburgu. Na trybunach był Andre Voigt, dziennikarz zajmujący się na co dzień koszykówką, który - jak opowiadał na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych - słyszał rasistowskie okrzyki. Były one skierowane do Sane (został ponoć nazwany "czarnuchem") i Gundogana (kpiono z jego tureckich korzeni).



"Trzech mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat, którzy rzekomo dopuścili się obrażania dwóch piłkarzy niemieckiej reprezentacji podczas środowego spotkania, złożyło w czwartek wyjaśnienia. Policja prowadzi dalsze postępowanie i w przyszłym tygodniu przekaże sprawę prokuraturze w Brunszwiku" - oświadczyła komenda w Wolfsburgu.

"Jestem poruszony"

To był jeden z tematów piątkowej konferencji prasowej kadry. Leon Goretzka potwierdził, że obejrzał wideo z relacją dziennikarza. - Jestem poruszony. To powinno być zwalczane za wszelką cenę - zaznaczył zawodnik Bayernu Monachium.



- To absolutnie nie do przyjęcia. Nie popieramy takiego zachowania. Opowiadamy się za różnorodnością, więc kolor skóry nie powinien mieć znaczenia - dodał Marco Reus, występujący na co dzień w Borussii Dortmund.



Głos w sprawie zabrała również niemiecka federacja. "Potępiamy rasistowski incydent w czasie meczu przeciwko Serbii. Podczas gry Leroy Sane i Ilkay Gundogan byli nieustannie obrażani przez niewielką grupę kibiców" - brzmiało oświadczenie DFB.