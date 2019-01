Zaskakujące odejście z Bayernu. Lewandowski pozbawiony zmiennika

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

31-latek podpisał kontrakt z drużyną z Państwa Środka i został oficjalnie zaprezentowany w jej barwach. Z byłym już zawodnikiem poprzez media społecznościowe pożegnał się także Bayern.

"Sandro Wagner opuszcza nasz klub, aby wzmocnić grający w Chinese Supere League Tianjin Teda. Dzięki za wszystko i powodzenia w Chinach, Sandro" – tej treści wpis zamieszczono na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Jak poinformował dyrektor monachijczyków Hasan Salihamidzić, piłkarz zwrócił się z prośbą o rozwiązanie kontraktu, a klub na nią przystał.

Bayern za odejście Wagnera dostanie pięć milionów euro. To kwota jaką piłkarz zarobiłby w Monachium do końca umowy z niemieckim klubem (czerwiec 2020).

31-latek podpisał z Tianjin Teda kontrakt do końca 2020 roku. Według informacji dziennika "Bild", w tym czasie zarobi piętnaście milionów euro.

Osamotniony Lewandowski

Dla urodzonego w Monachium ośmiokrotnego reprezentanta Niemiec była to już druga przygoda z Bayernem, druga niespecjalnie udana. Jest on wychowankiem tego klubu, z którego w 2008 roku odszedł po rozegraniu zaledwie czterech spotkań. Do stolicy Bawarii powrócił dekadę później i przez połowę poprzedniego oraz połowę obecnego sezonu zdążył uzbierać w sumie 30 spotkań, w których strzelił dziesięć goli.

Odejście Wagnera oznacza, że na Allianz Arenie zabraknie jakiejkolwiek konkurencji w ataku dla Lewandowskiego. Polak w tym sezonie spędził już na murawie ponad 2300 minut i nic nie zapowiada, żeby wiosną miał odpocząć.

Zawodnikiem, który mógłby ewentualnie zagrać na środku ataku, jest Thomas Mueller, lecz doświadczony zawodnik nie był jeszcze ani razu sprawdzany na tej pozycji przez trenera Niko Kovaca. To samo dotyczy innego reprezentanta Niemiec - Serge Gnabry'ego, w którym "Kicker" także widzi alternatywę dla polskiego snajpera.