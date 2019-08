Doprowadził Nigerię do dwóch medali olimpijskich, został dożywotnio zdyskwalifikowany

07.07.2019 | Piłkarze Republiki Południowej Afryki pokonali w Kairze Egipt z Mohamedem Salahem w składzie 1:0 (0:0) i awansowali do ćwierćfinału Pucharu Narodów Afryki. Tytułu nie obroni reprezentacja Kamerunu, która w innym sobotnim meczu przegrała w Aleksandrii z Nigerią 2:3.

24.03 | Towarzyski mecz we Wrocławiu dla Nigerii. Polacy przegrali 0:1.

26.06.2019 | Piłkarze Nigerii pokonali Gwineę 1:0 w meczu grupy B rozgrywanego w Egipcie Pucharu Narodów Afryki i jako pierwsi zapewnili sobie awans do 1/8 finału. W spotkaniu grupy A Uganda zremisowała z Zimbabwe 1:1.

Nigeria awansowała do 1/8 finału PNA

FIFA nie ujawniła, o jakie mecze chodzi i w jakim okresie doszło do przestępstwa. Według nieoficjalnych informacji Siasia był powiązany z pochodzącym z Singapuru menedżerem piłkarskim Wilsonem Perumalem, który w lutym 2011 roku został aresztowany w Finlandii i skazany na dwa lata więzienia za ustawianie wyników spotkań. Po roku został zwolniony i deportowany na Węgry, gdzie przebywał przed przylotem do Finlandii.

Perumalowi udowodniono także udział w ustawianiu wyników meczów m.in. w Pucharze Narodów Afryki i rozgrywkach pucharowych w państwach Azji Południowo-Wschodniej.

Sędzia wpadł już wcześniej

Nieoficjalnie wiadomo, że Siasia i Perumal są podejrzewani o ustawianie wyników spotkań, w których grały m.in. reprezentacje Nigerii, RPA, Bułgarii, Kolumbii, Gwatemali, Danii, Brazylii i Tanzanii.

Siasia, który doprowadził nigeryjski zespół do zdobycia dwóch medali olimpijskich - srebrnego w Pekinie w 2008 roku i brązowego w Rio de Janeiro w 2016, jest także podejrzany o to, że brał udział w ustawieniu wyniku meczu RPA - Senegal w eliminacjach do mistrzostw świata w 2018 roku.

Sędzia tego spotkania, pochodzący z Ghany Joseph Lamptey, został już w 2017 roku dożywotnio zdyskwalifikowany przez FIFA, a mecz został powtórzony.