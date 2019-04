Sampdoria nie dała rady. Linetty grał tylko 45 minut

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Przed niedzielnym spotkaniem Sampdoria i Lazio nadal miały szansę na zajęcie 6. miejsca w tabeli, które gwarantuje udział w Lidze Europy – ich strata do Atalanty wynosiła odpowiednio osiem i cztery punkty. Na papierze faworytami byli goście, którzy jednak mieli w nogach środowy mecz Pucharu Włoch z AC Milan. W zespole gospodarzy w pierwszym składzie wybiegł Karol Linetty, a Bartosz Bereszyński usiadł na ławce.

Mecz rozpoczął się fatalnie dla Sampdorii - już 3. minucie gola dla Lazio strzelił Felipe Caicedo. Kolumbijczyk bez większych problemów poradził sobie z Omarem Colleyem, wpadł w pole karne i precyzyjnym uderzeniem na dalszy słupek dał prowadzenie gościom. Co więcej, po chwili mogło być 2:0, ale tym razem strzał Joaquina Correi świetnie obronił Emil Audero.

Jedyną z nielicznych sytuacji w pierwszej połowie Sampdoria stworzyła po podaniu Linettego. Polak znakomicie dostrzegł wychodzącego na pozycję Fabio Quagliarellę, jednak Włoch uderzył tylko w boczną siatkę. Ta niewykorzystana szansa zemściła się na gospodarzach w 19. minucie. Wówczas Lazio wyprowadziło kontrę, Romulo dośrodkował z prawej strony, a Caicedo wykończył akcję skutecznym uderzeniem głową.

Jakby tego było mało przyjezdni dalej atakowali, a podopieczni Marco Giampaolo schodzili na przerwę grając w osłabieniu – w 45. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Gaston Ramirez. Nic nie wskazywało, by po zmianie stron miało być lepiej dla gospodarzy.

Źródło: Getty Images Caicedo strzelił dwa gole w pierwszej połowie

Na drugą odsłonę Linetty już nie wyszedł – zmienił go bardziej ofensywny Jakub Jankto. Tyma samym Giampaolo dał do zrozumienia, że chce walczyć choćby o punkt. I rzeczywiście odważna postawa Sampdorii opłaciła się. Francesco Acerbi próbował wybić piłkę głową, ale zrobił to tak niefortunnie, że ta spadła wprost pod nogi Quagliarelli, który mając przed sobą tylko bramkarza nie zmarnował okazji. To jego 150 gol w Serie A.

Gospodarze mogli doprowadzić do wyrównania. Nicola Murru huknął z dystansu, a piłka odbiła się od słupka oraz pleców Thomasa Strakoshy i ostatecznie wylądowała poza boiskiem. Szansę miał również Gregoire Defrel, ale on z kolei fatalnie spudłował z kilku metrów.

Mało brakowało, a goście zadaliby kolejny cios. Ciro Immobile oddał potężny strzał z rzutu wolnego, jednak futbolówka nie przekroczyła linii bramkowej.

Do ostatniego gwizdka wynik nie uległ zmianie i tym samym Lazio wyprzedziło Torino i awansowało na 7. miejsce w tabeli. Swój mecz turyńczycy rozegrają w niedzielę wieczorem – zmierzą się u siebie z AC Milan.

Sampdoria - Lazio 1:2 (0:2)