Sampdoria triumfuje w derbach. Quagliarella odskoczył Piątkowi

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

O ile walka o mistrzowski tytuł jest jednostronna, bo Juventus ma gigantyczną przewagę nad resztą stawki, to bitwa o koronę króla strzelców powinna się toczyć do ostatniej kolejki. Przed weekendowymi meczami różnica między Quagliarellą i Piątkiem, a czwartym w tej klasyfikacji Cristiano Ronaldo wynosiła zaledwie dwie bramki.

Milan wygrał w hicie. Piątek bliżej Ligi Mistrzów Piłkarze AC Milan... czytaj dalej » As Juventusu w ogóle nie wyszedł na boisko przeciwko SPAL (porażka 1:2), bo był oszczędzany na rewanż Ligi Mistrzów przeciwko Ajaksowi. Piątek zagrał przeciwko Lazio (1:0), ale nie poprawił swojego dorobku.

Gol i asysta asa Sampdorii

W niedzielę do siatki rywali trafił za to Quagliarella. As Sampdorii skutecznie wykonał rzut karny na 2:0. Przy pierwszym trafieniu zaliczył asystę do Gregoire’a Defrela. 36-latek ma na koncie 22 trafienia i jest samodzielnym liderem klasyfikacji. Mógł zgromadzić więcej, ale w końcówce nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem. W poniedziałek szansę na dogonienie Quagliarelli będzie miał Duvan Zapata (20 goli), którego Atalanta podejmie Empoli.

Sampdoria wygrała ważne derby z Genoą 2:0. Ważne nie tylko ze względu na prestiż, ale też w kontekście walki o Ligę Europy. W tym momencie ekipa z Ligurii ma 6 punktów straty do pozycji premiującej udział w tych rozgrywkach. Gospodarze mieli sporo szczęścia, bowiem goście razili nieskutecznością, a na dodatek prawie całą drugą połowę musieli grać w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Davide Biraschiego. Włoch dotknął piłki ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił wspomniany wyżej Quagliarella.

Czyste konto Skorupskiego

Na boisku zobaczyliśmy dwóch Polaków. Od początku zagrał tylko Linetty, ale został zmieniony w 57. minucie. Miał na koncie żółtą kartę i to prawdopodobnie było przyczyną tak wczesnej roszady. Z kolei Bartosz Bereszyński pojawił się na boisku na ostatnie 7 minut.

W innych meczach, które rozpoczęły się o godzinie 15:00 goli nie oglądaliśmy. Fiorentina podzieliła się punktami z Bologną, a Sassuolo z Parmą. W barwach bolońskiego zespołu cały mecz rozegrał bramkarz Łukasz Skorupski.