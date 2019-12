Niesamowity lot i gol Ronaldo. Juventus z kompletem punktów

Z trzech Polaków, którzy mogli zagrać w meczu Sampdorii z Juventusem, na murawę w 17. kolejce wybiegł tylko jeden. W wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się Karol Linetty, zabrakło natomiast kontuzjowanych Bartosza Bereszyńskiego (Sampdoria) i Wojciecha Szczęsnego (Juventus).

Buffon współrekordzistą

W ramce Starej Damy stanął Gianluigi Buffon, który wyrównał rekord liczby występów w Serie A. Do tej pory samodzielnym liderem z 647 meczami był Paolo Maldini.



647 – Gianluigi #Buffon reaches tonight Paolo #Maldini as the player with the most appearances in the Serie A history (647). Epochal. pic.twitter.com/5gl6jH26KF — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 18, 2019





Goście wyszli na prowadzenie w 19. minucie. Pięknym wolejem po długim podaniu Aleksa Sandro bramkarza Sampdorii zaskoczył Paulo Dybala. Dla Argentyńczyka był to piąty ligowy gol w tym sezonie.

Piłkarze z Genui ambitnie rzucili się do odrabiania strat. Efekt osiągnęli w 35. minucie, gdy brak zdecydowania obrony Juventusu wykorzystał Gianluca Caprari.

Air Ronaldo

Miejscowi nie zdołali jednak dowieźć remisu do przerwy. Tuż przed zejściem do szatni dał o sobie znać Cristiano Ronaldo. Portugalczyk pokonał Emila Audero strzałem głową, wyskakując na wysokość nieosiągalną dla innego piłkarza. Nie bez powodu kibice od razu zaczęli porównywać CR7 do "Jego Powietrznej Wysokości", czyli Michaela Jordana.



MY GOD CRISTIANO RONALDO!

We’re enjoying it here: with ⁦@JanuszMichallik⁩ on ESPN

Sampdoria v Juventus pic.twitter.com/0OiH9U4beP — Ross Dyer (@RossDyerTV) December 18, 2019









W drugiej połowie mecz mógł rozczarować. Dużo było walki w środku boiska, natomiast niewiele działo się pod obiema bramkami. Gospodarze kończyli w dziesiątkę. W doliczonym czasie gry drugą żółtą kartkę obejrzał Caprari. Tuż przed tą sytuacją sędzia nie uznał gola Ronaldo, który był na minimalnym spalonym.

Wynik nie uległ zmianie. Juventus pokonał na wyjeździe Sampdorię 2:1.

Sampdoria - Juventus 1:2 (1:2)

Bramki: Caprari 35 - Dybala 19, Ronaldo 45