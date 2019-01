Poszukiwania wstrzymane. Samolot z Salą na pokładzie miał 35 lat

Argentyńczyk był na pokładzie prywatnego samolotu, który w poniedziałkowy wieczór zniknął z radarów w połowie drogi z Nantes do Cardiff. Trwająca piętnaście godzin akcja ratunkowa, a potem poszukiwawcza we wtorek i środę nie przyniosła efektu. Były doniesienia o znalezieniu szczątków awionetki, ale nie udało się potwierdzić, czy faktycznie należą do zaginionego statku powietrznego.

Funkcjonariusze biorą pod uwagę aż cztery hipotezy dotyczące zaginięcia awionetki. Policjanci i ekipy ratunkowe chcą wierzyć, że Sala z pilotem wylądowali na wodzie i skorzystali z tratwy życia, która znajdowała się na pokładzie. Możliwe jest również lądowanie w zupełnie innym miejscu, oraz lądowanie na wodzie i ratunek ze strony przepływającego w pobliżu statku. Oba przypadki są jednak mało realne, bowiem pilot i piłkarz nie dali oznak życia. Czwarta hipoteza mówi o zatonięciu samolotu.

Samolot nie wyglądał dobrze

- Wiem, że ten samolot należał do prezesa Cardiff City i został wysłany specjalnie po naszego syna. Modlimy się, by wszystko się szczęśliwie zakończyło - powiedziała w rozmowie z C5N Mercedes Sala, matka piłkarza.

Tymczasem zupełnie inne informacje o samolocie przekazał szef walijskiego klubu.

- Kategorycznie zaprzeczam, że mieliśmy coś wspólnego z lotem Emiliano. Zaoferowaliśmy mu normalny lot samolotem rejsowym. On jednak odrzucił tę propozycję. Wolał skorzystać z czarterowanej przez jego agenta prywatnej maszyny - zapewnił Mehmet Dalman.

Prezydent Cardiff City jest we Francji. Tam chce poznać wszystkie fakty dotyczące zaginięcia awionetki. Mały samolot była zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i miał już 35 lat.

Umowa po znakomitej rundzie

Sala podpisał w sobotę kontrakt z Cardiff City. Świetna forma w Ligue 1 i 12 goli w 19 meczach sprawiły, że walijski klub postanowił wykupić go za 15 milionów funtów.

Argentyńczyk wrócił do Francji, aby pożegnać się z kolegami i rozpocząć przeprowadzkę. W środowy poranek media poinformowały, że Sala rozesłał wiadomość do ojca. – Jestem w samolocie, który wygląda tak, jakby miał się rozlecieć. Bardzo się boję – powiedział. Podobną wiadomość miał wysłać jeszcze kilku osobom.