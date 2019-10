Napoli doigrało się. Emocjonujący mecz w Salzburgu

Koniec pierwszej połowy. W Salzburgu oglądamy dobry, żywy mecz. Po początkowej przewadze Napoli nie ma już śladu i to Salzburg sprawia dużo lepsze wrażenie. Na razie zupełnie poza grą jest Zieliński i nie wykluczone, że Ancelotti będzie potrzebował jakichś korekt w składzie.

Haalanda rozpiera dziś energia, ale tym razem przekłada się to na kartkę po brzydkim faulu.

Na to zanosiło sie od dłuższego czasu i gdyby nie wcześniejsze interwencje bramkarza, Napoli mogłoby już przegrywać.

Wreszcie jakaś odpowiedź Napoli. Na skrzydle znalazł się Mertens, który zgrywał do Zielińskiego, ale ten zablokowany w dogodnej sytuacji!.

37 minuta

Meret?! Co za dzień bramkarza Napoli?! Daka strzelał potężnie wolejem zza obrońcy. Piłka wpadłaby do bramki tuż przy słupku, ale Meret genialne to odbija!