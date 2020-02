Huragan storpedował spotkanie Ligi Europy. Mecz przełożono

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Eintracht Frankfurt - RB Lipsk w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Jeden z największych talentów wśród napastników Erling Braut Haaland podpisał kontrakt z Borussią Dortmund. 19-latek, który kapitalnie spisywał się w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, został wykupiony z Red Bull Salzburg za 20 milionów euro. Norweg związał się z BVB umową do 2024 roku.

Okazuje się, że pogoda potrafi sprawiać problemy nie tylko w skokach narciarskich. Z powodu zapowiadanego silnego wiatru i możliwego huraganu, rewanżowy mecz 1/16 finału Ligi Europy pomiędzy Salzburgiem i Eintrachtem Frankfurt został przełożony. Porywisty wiatr, którego podmuchy szacowano na 120 km/h, mógłby uniemożliwić bezpieczne dotarcie na stadion oraz rozegranie zawodów.



O decyzji poinformował austriacki klub w oficjalnym komunikacie. Została ona podjęta wraz z lokalnymi służbami porządkowymi oraz UEFA. Wszystko w trosce o zdrowie piłkarzy i kibiców (sprzedano komplet 29 tysięcy biletów).

Spotkanie odbędzie się w nowym terminie. Uzgodniono, że dojdzie do niego w najbliższy piątek o 17:00.

Zdecydowanie bliżej awansu do 1/8 finału Ligi Europy jest Eintracht. Niemcy wygrali pierwszy mecz we Frankfurcie aż 4:1. W poprzedniej edycji podopieczni Adolfa Huettera dotarli do półfinału.

Wszystkie pozostałe mecze odbędą się zgodnie z planem. Mały wyjątek stanowi spotkanie w Mediolanie, gdzie tamtejszy Inter podejmie Łudogorec - na trybunach zabraknie publiczności. Jest to spowodowane koronawirusem, którego epicentrum we Włoszech znajduje się w Lombardii i okolicach.