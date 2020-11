Lewandowski wraca, trener na niego liczy. "Przerwa dobrze mu zrobiła"

Pozytywny wynik testu. Bayern osłabiony w Salzburgu Bez jednego z... czytaj dalej » Lewandowski w imponujący sposób rozpoczął nowy sezon Bundesligi. W pierwszych pięciu kolejkach strzelił dziesięć goli. Spotkanie 5. kolejki niemieckiej ekstraklasy z Eintrachtem Frankfurt (5:0) zakończył przedwcześnie, bowiem sam poprosił o zmianę. Na mecz 6. serii spotkań nawet nie pojechał. Bayern wygrał w Kolonii 2:1.

Może zagrać z Salzburgiem

- Często porusza się kwestię tak zwanego obciążenia meczowego. Zamiast tylko o tym mówić, musimy też się do tego stosować. Ja, jako trener, ale też cały klub, muszę robić wszystko, by on zawsze był w formie. To mój obowiązek. Dzień czy dwa przerwy, które dostał, z pewnością wpłyną na niego dobrze - uspokajał przed sobotnim spotkaniem Flick.

"Lewy" wybrał się z drużyną do Austrii na mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów z Salzburgiem. Jak potwierdził na konferencji Flick, w niedzielę Polak już trenował i będzie do jego dyspozycji. - Przerwa dobrze mu zrobiła - powtórzył.

Intensywna jesień

Polak w tym sezonie w barwach Bayernu rozegrał już 734 minuty, kolejne 140 dołożył w barwach reprezentacji Polski w Lidze Narodów. W sumie rozegrał dziewięć spotkań, w tym jedno zakończone dogrywką (24 września Bayern wygrał z Sevillą 2:1 w finale Superpucharu Europy).

W listopadzie Lewandowski również będzie miał sporo pracy. W tym miesiącu piłkarze FCB rozegrają dwa spotkania w Lidze Mistrzów (oba z Salzburgiem) i trzy spotkania w Bundeslidze. W dodatku czeka nas kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. Kadrowicze zagrają dwa spotkania Ligi Narodów (z Włochami i Holandią) oraz towarzyski mecz z Ukrainą.

Początek meczu Salzburg - Bayern o 21.00.