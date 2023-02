Magia Sousy nie zadziałała w debiucie. Piątek znowu bez gola

W pierwszym wywiadzie po porzuceniu posady trenera reprezentacji Polski Paolo Sousa tłumaczy, że odszedł, bo zarówno on, jaki i jego nowy klub w Brazylii, mają takie samo podejście. Trudno stwierdzić, co Portugalczyk ma na myśli, ale za to nie ma wątpliwości, jakie wspomnienie pozostawił po sobie w Polsce.

Potem przez pół roku prowadził brazylijskie Flamengo i aż do środy pozostawał bez pracy. Umowę podpisał do końca sezonu, licząc, że utrzyma klub w elicie.

Bohater Immobile

Debiut Portugalczyka przypadł na niedzielę, na domowy mecz z Lazio. Jego drużyna uległa jednak rzymianom 0:2, doznając trzeciej z rzędu porażki. Obie bramki dla gości uzyskał w drugiej połowie Ciro Immobile.

To jego 190. i 191. trafienie w Serie A, dzięki czemu awansował na ósmą pozycję w zestawieniu strzelców wszech czasów włoskiej ekstraklasy. W niedzielę napastnik Lazio, który rozegrał dotychczas 309 spotkań w tej lidze, wyprzedził Alberto Gilardino - 189 i Szweda Kurta Hamrina - 190. Od siódmego w rankingu Roberto Baggio dzieli go 17 goli. Liderem pozostaje Silvio Piola - 274.



Do 75. minuty w zespole Sousy grał Piątek, który ostatniego gola w lidze zdobył 5 listopada. Potem w dziesięciu kolejnych meczach - łącznie z tym z Lazio - nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Źródło: Getty Images Licznik Piątka bez gola bije

Gospodarze kończyli mecz w dziesięciu po czerwonej kartce Dylana Bronna w 89. minucie. Rzutu karnego na gola nie zdołał jednak zamienić Luis Alberto, którego strzał zatrzymał Luigi Sepe.

Salernitana w 23 spotkaniach wywalczyła 21 punktów i jest 16. w tabeli. Lazio przynajmniej do wieczornego meczu odwiecznego rywala AS Roma pozostanie na czwartym miejscu (42 pkt.).







