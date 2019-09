Nie wpuścili jej na mecz, dokonała samospalenia. Nie żyje "niebieska dziewczyna" z Iranu

Sahar Khodayari, bo o niej mowa, była fanką Esteghlal Teheran. Barwy klubu są niebieskie, stąd przydomek dziewczyny. Drużyna ze stolicy należy do najbardziej utytułowanych w kraju. Ośmiokrotnie zdobywała mistrzostwo Iranu, dwukrotnie wygrywała Azjatycką Ligę Mistrzów.

W marcu Khodayari chciała wejść na mecz swojej drużyny. Zgodnie z niepisanym prawem nie mogła jednak tego zrobić.

Od 1981 roku kobiety w Iranie mają nieoficjalny zakaz wstępu na mecze z udziałem mężczyzn. Human Rights Watch, organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, zwraca uwagę na to, że choć zakaz wstępu dla kobiet jest niepisany, irańskie władze bezwzględnie go egzekwują.

Nieformalne przepisy nie powstrzymały Khodayari przed wejściem na stadion. Dziewczyna przebrała się za mężczyznę i chciała dostać się na trybuny. Została jednak zatrzymana przez policję obyczajową i aresztowana na trzy dni. Zwolniono ją dopiero za kaucją. Na tym konsekwencje jej "przestępstwa" jednak się nie skończyły. Sprawa trafiła do sądu, a Khodayari groziło od pół roku do dwóch lat więzienia.

Odroczony proces

W zeszłym tygodniu miał ruszyć proces, ale został odroczony przez sędziego z przyczyn osobistych. Khodayari wkrótce wróciła pod budynek sądu, oblała się łatwopalną substancją i podpaliła. W poniedziałek zmarła.

Tragiczna śmierć Sahar Khodayari poruszyła społeczność w Iranie, która coraz głośniej i odważniej domaga się zmian w traktowaniu kobiet w tym państwie.



Wyświetl ten post na Instagramie. امروز تلخ ترين و غم انگيز ترين برد تيم ملى بود ما ٢ تا گل زديم و بازىُ تو زمين برديم ولى برنده نشديم باختيم چونكه ديگه سحر نبود. شرم بر من كه نتونستم كارى كنم و ننگ بر كسانى كه بديهى ترين حق سحر و سحرها را گرفتند تسليت به خانواده ايشان و همه دختران ايران Post udostępniony przez Masoud Shojaei (@masoudsshojaei) Wrz 10, 2019 o 10:37 PDT

Głos w sprawie zabrał Masoud Shojaei, kapitan reprezentacji Iranu w piłce nożnej mężczyzn, który zwrócił uwagę na to, że zakaz jest zakorzeniony w zacofanym myśleniu, którego przyszłe pokolenia nie zrozumieją.

Ale tragiczna historia "niebieskiej dziewczyny" odbiła się szerokim echem na całym świecie. - Jej śmierć nie może pójść na marne. Musi pobudzić zmiany w Iranie, abyśmy uniknęli podobnych tragedii w przyszłości - powiedział Philip Luther z Amnesty International.

Wsparcie rodzinie zmarłej okazał na Twitterze pomocnik Manchesteru United i reprezentacji Francji Paul Pogba.

"Nasze barwy to żółty i czerwony, ale dziś jesteśmy niebiescy. Piłka ma łączyć, a nie dzielić. Nadszedł czas, by kobiety i mężczyźni w Iranie mogli oglądać mecze na stadionie razem" - napisała na Twitterze AS Roma.

Esteghlal, co po persku znaczy niepodległy, udostępnia te wpisy na swoim koncie. "Jakie to jest okropnie przykre. Jakie to jest okropne, że kobiety nie mogą wchodzić na piłkarskie stadiony" - skomentował tragedię Gary Lineker.



How awfully sad. And how awful that a woman can’t enter a football stadium. https://t.co/U7FM4xD60J — Gary Lineker (@GaryLineker) September 10, 2019





FIFA ponawia wezwanie

Cicho w tej sprawie nie siedzi też zwykle wstrzemięźliwa światopoglądowo FIFA.

"Jesteśmy świadomi tej tragedii i głęboko jej żałujemy. FIFA składa kondolencje na ręce rodziny i przyjaciół Sahar, jak również ponawia wezwanie do irańskich władz o zapewnienie wolności i bezpieczeństwa wszystkich kobietom zaangażowanym w walkę o zniesienie zakazu stadionowego dla kobiet w Iranie" - zareagowała FIFA w komunikacie.

31 sierpnia minął termin, jaki FIFA wyznaczyła Iranowi na zniesienie zakazu wstępu kobiet na mecze. Do tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło.