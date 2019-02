Saga dobiegła końca. Marek Hamsik będzie grał w Chinach

"My też gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!"....

"My też gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!". Koszulki...

Hamsik już na początku stycznia doszedł do porozumienia z Dalian Yifang, ale dogadać musiały się jeszcze kluby. Negocjacje nie należały do łatwych – obie strony nie mogły dojść do porozumienia w kwestii formy zapłaty. Napoli od razu chciało otrzymać całą kwotę, podczas gdy Chińczycy woleli rozłożyć płatność na dwie lub trzy raty.

5 lutego pojawiły się nawet zdjęcia z imprezy pożegnalnej, jaką zgotowali Hamsikowi koledzy z zespołu.

View this post on Instagram GRAZIE CAPITANO - - #entrepreneur #showroom #clothingbrands #italianclothingbrands #americanclothingbrands #ufficiodirappresentanza #business #motivation #inspiration #businessinsider #entrepreneurlife #clothingagency #clothingcompany #clothingstore #musiclife #musicproducer #djlife A post shared by Claudio Delgado (@claudiodelgad0) on Feb 6, 2019 at 1:26am PST

Jednak zaledwie dzień później Napoli wydało oficjalny komunikat, w którym napisano, że transakcja została "zawieszona". Ponoć Dalian nagle zmienił zdanie i chciał wypożyczyć piłkarza z opcją pierwokupu, na co za nic nie chciał się zgodzić prezydent klubu spod Wezuwiusza Aurelio De Laurentiis.

W środę udało się wszystko uzgodnić, a wieczorem o finalizacji transakcji poinformował prawnik Napoli Mattia Grassani.

- Hamsik został piłkarzem Dalian o godzinie 20:30 – powiedział w krótkiej rozmowie z radiem Kiss Kiss Napoli.

Chiński klub zapłaci za piłkarza 20 milionów euro, natomiast Hamsik podpisze trzyletni kontrakt opiewający na 9 milionów euro za sezon.

Żywa legenda

Nie ma żadnych wątpliwości, że Hamsik to żywa legenda Napoli. Słowak dołączył do Partenopei z drugoligowej Brescii latem 2007 roku za 5,5 miliona euro. W klubie ze Stadio San Paolo występował przez dwanaście sezonów. Od stycznia 2014 r. pełnił funkcję kapitana.

Hamsik jest rekordzistą pod względem występów w barwach Napoli – rozegrał aż 520 oficjalnych spotkań. Strzelił również najwięcej goli – do siatki trafiał 121 razy. Jego kontrakt wygasał w czerwcu 2020 roku, dlatego dla neapolitańczyków była to ostatnia okazja, by zarobić na 31-letnim pomocniku.