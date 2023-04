Pięści poszły w ruch w szatni Bayernu. Gwiazdor zawieszony, zapłaci też karę

Incydent z szatni Bayernu został nagłośniony przez niemiecki tabloid "Bild". Mane, poirytowany kiepską grą swoją oraz całego zespołu, po kłótni z Sane miał uderzyć go w twarz po wcześniejszym nieporozumieniu na boisku.

Rozmowa wychowawcza z trenerem

Obaj zawodnicy trenowali w czwartek z drużyną, a Mane rozmawiał na temat zajścia z trenerem Thomasem Tuchelem.

Zawieszenia jednak nie uniknie. 31-letni skrzydłowy nie znajdzie się w składzie na sobotni mecz Bundesligi z Hoffenheim. O wysokości kary monachijski zespół w oficjalnym komunikacie nie poinformował.

Mane latem przeszedł z Liverpoolu do Bayernu. W tym sezonie strzelił 11 goli i zanotował pięć asyst w 32 meczach dla Bawarczyków.

Jednak ostatni raz wpisał się na listę strzelców 29 października 2022 roku w wygranym 6:2 spotkaniu z FSV Mainz. W listopadzie odniósł poważną kontuzję, która wykluczyła go z udziału w mistrzostwach świata w Katarze. Wrócił do gry pod koniec lutego, ale od tamtej pory zaliczył tylko jedną asystę.