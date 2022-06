Prezentacja Mane jeszcze w tym tygodniu. "Bayern ma najlepszą drużynę nawet bez Lewandowskiego"

Sadio Mane przechodzi z Liverpoolu do Bayernu

Dziennik "Bild" już w ubiegłym tygodniu potwierdził, że angielski klub przystał na trzecią ofertę Bawarczyków. Liverpool łącznie z bonusami może otrzymać za Senegalczyka 41 mln euro. Gwarantowana suma to 32 mln, a reszta uzależniona jest od liczby występów Mane w Bayernie, jego indywidualnych osiągnięć i sukcesów drużyny. Transfer Lewandowskiego do Barcelony bliski realizacji? Ekspert nie ma wątpliwości Od spekulacji na... czytaj dalej »

Pozostały formalności

Po osiągnięciu porozumienia między klubami nic nie stoi na przeszkodzie, by reprezentant Senegalu rozpoczął swoją przygodę w Bundeslidze. Już wcześniej dogadał się on z Bawarczykami w kwestii warunków kontraktu. Ma się związać z mistrzami Niemiec trzyletnią umową i zarabiać rocznie około 20 mln euro brutto.

"Abendzeitung" donosi, że Mane spodziewany jest w Monachium we wtorek. Tego dnia ma przejść testy medyczne przed dopięciem formalności. Oficjalna prezentacja ma odbyć się w środę na Allianz Arenie.

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że dzięki temu transferowi Bayern będzie dysponował dużo bardziej wszechstronną ofensywą. Gracz Liverpoolu z powodzeniem radzi sobie zarówno w roli skrzydłowego, jak i środkowego napastnika. Jego uniwersalność da większe pole manewru trenerowi Julianowi Nagelsmannowi.

Bayern poradzi sobie bez Lewandowskiego

Dopięcie tej transakcji nie oznacza, że Lewandowski dostanie zielone światło na odejście z Monachium, ale pozyskanie Mane stanowi zabezpieczenie na taką ewentualność. Kapitan reprezentacji Polski latem chciałby przenieść się do FC Barcelony, lecz jest to uzależnione od negocjacji między klubami. Z obecnym łączy go jeszcze roczny kontrakt.

- Bayern ma najlepszą drużynę nawet bez Lewandowskiego i może wygrać Ligę Mistrzów - stwierdził w rozmowie z "Bildem" były reprezentant Niemiec Rudi Voeller, który ostatnio pełnił rolę dyrektora sportowego Bayeru Leverkusen.

Niemieckie media przewidują, że w przypadku odejścia polskiego napastnika Bayern może zmienić system i grać bez klasycznej "dziewiątki", podobnie jak Manchester City czy Liverpool w ostatnich sezonach. Mane, Thomas Mueller, Kingsley Coman, Leroy Sane czy Jamal Musiala pasują do tego modelu.