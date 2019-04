On kocha Ligę Mistrzów. Niebywała skuteczność Mane

"Messi kręcił Jonesem tak często, że temu poluzował się bandaż" Zadanie przed... czytaj dalej » Senegalski snajper w ubiegłym sezonie był jednym z najważniejszych elementów układanki w zespole Juergena Kloppa. W jedenastu występach Ligi Mistrzów zdobył aż dziesięć goli, pokonując bramkarzy rywali w każdej rundzie, łącznie z wielkim finałem, w którym zdobył jedyną bramkę dla The Reds w przegranym 1:3 meczu z Realem Madryt.

Wcześniej trafiał do siatki w obu półfinałowych konfrontacjach z AS Romą, raz w ćwierćfinałowej rywalizacji z Manchesterem City, trzykrotnie w wygranym 5:0 spotkaniu 1/8 finału z FC Porto. Zanotował również trzy trafienia w fazie grupowej.

Dopiero się rozkręca

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Mane rozkręcał się powoli. W grupie C, w której Liverpool rywalizował z PSG, Napoli i Crveną Zvezdą Belgrad wpisał się na listę strzelców tylko w konfrontacji z tym ostatnim rywalem.

The Reds ostatecznie wywalczyli jednak awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca, a w 1/8 finału z Bayernem Senegalczyk odegrał już kluczową rolę. Po remisie 0:0 na Anfield liverpoolczycy potrzebowali goli w rewanżu i Mane nie zawiódł. Najpierw dał swojemu zespołowi prowadzenie, a w końcówce spotkania na Allianz Arena przypieczętował awans swojego zespołu, strzelając gola na 3:1.

Dla Mane środowy gol w Porto, już w ćwierćfinale, był trzecim trafieniem w tegorocznej fazie pucharowej. Jego trafienie w pierwszej połowie meczu na Estadio do Dragao odebrało gospodarzom nadzieje na odrobienie strat.W pierwszym spotkaniu Liverpool wygrał u siebie 2:0.

W półfinale rozgrywek Mane zmierzy się z defensywą Barcelony.



Sadio Mané has scored a goal in every round of the #UCL since making his debut in the competition last season:



Group stage

Round of 16

Quarter-final

Semi-final

Final



Group stage

Round of 16

Quarter-final



Conquering all of Europe. pic.twitter.com/OQhUPROblP — Coral (@Coral) April 17, 2019





Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe (gwiazdka oznacza awans):

17 kwietnia, środa

Manchester City - Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

Bramki: Sterling (4., 21.), Silva (11.), Aguero (59.) - Son Heung-Min (7., 10.), Llorente (73.)

FC Porto - Liverpool* 1:4 (0:1); 0:2

Bramki: Militao (69.) - Mane (26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk (84.)



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham - Ajax

Barcelona - Liverpool