Bayern osiągnął porozumienie z gwiazdą. Wielki transfer coraz bliżej

Bundesliga doczeka się hitu transferowego, jakiego nie widziano od dawna, jeśli wszystko ułoży się zgodnie z przewidywaniami. Czołowi piłkarze angielskiej Premier League nie zwykli obierać tego kierunku, ale Mane jest zdecydowany na przenosiny do Bayernu.



Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready - talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. #FCBayern#LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern - and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022





Według doniesień dobrze poinformowanego Romano gracz Liverpoolu zgodził się na warunki trzyletniej umowy w Monachium. Do ustalenia pozostała jeszcze kwota, którą Bawarczycy przeleją na konto klubu z Anfield. Hiszpanie o Lewandowskim. "Właściwie znamy już datę" Nowy dzień, nowe... czytaj dalej »

Trzecia oferta

Przedstawiciele Bayernu złożyli już dwie propozycje za Senegalczyka, lecz były one dalekie od oczekiwań liverpoolczyków. Pierwsza z nich wynosiła 21 mln funtów i kolejne 4 mln w bonusach. Druga teoretycznie miała ona opiewać nawet na 30 mln funtów, ale tylko 23,5 mln było gwarantowane. The Reds otrzymaliby resztę tylko wtedy, gdyby Mane trzykrotnie zdobył Złotą Piłkę i triumfował w tym czasie z Bayernem w krajowych oraz europejskich rozgrywkach. Brytyjskie media informowały, że oferta ta rozgniewała szefów angielskiego klubu, którzy oczekują ponad 40 mln funtów za swojego piłkarza.

Zdaniem dziennikarzy "Bilda" mistrzowie Niemiec nadal mają nadzieję, że transakcję uda się zamknąć poniżej wspomnianej sumy. Chcą wykorzystać fakt, że Mane ma już tylko rok do końca kontraktu i pragnie przenieść się właśnie do Bayernu. Trzecia propozycja Bawarczyków ma wynieść 34,6 mln funtów (w tym 4,3 mln w bonusach).

Trener wicemistrzów Anglii Juergen Klopp nie zamierza blokować Senegalczykowi odejścia, jeśli oba kluby dogadają się w kwestii odstępnego. Liverpool zabezpieczył się już na tę ewentualność, wzmacniając ofensywę Darwinem Nunezem z Benfiki.

Transfer Mane mógłby natomiast otworzyć drogę Robertowi Lewandowskiemu do FC Barcelona. W Monachium wielokrotnie powtarzano, że Bayern musi mieć klasowego następcę, by pozwolić Polakowi na odejście.