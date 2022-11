Bayern potwierdził kontuzję Mane. Co z występem na mundialu?

30-letni skrzydłowy doznał urazu we wtorkowym meczu Bundesligi z Werderem Brema wskutek starcia z jednym z rywali po kwadransie meczu. Próbował jeszcze kontynuować grę, ale po kilku minutach poprosił o zmianę.

Źródło: Getty Images Mane czeka przerwa w grze

Początkowo drugi trener Bayernu Dino Toppmoeller wskazywał, że uraz Senegalczyka nie jest zbyt poważny i piłkarz powinien być gotowy do gry na mundialu.

- Został uderzony w nogę, co spowodowało u niego lekkie nerwobóle. Nic poważnego, a jego udział w mundialu nie powinien być zagrożony - powiedział dziennikarzom Toppmoeller po wygranej Bawarczyków 6:1.

Inaczej twierdziły media we Francji. Według "L'Equipe" uznany za najlepszego piłkarza roku w Afryce Mane będzie pauzował wiele tygodni i nie wystąpi w Katarze.

Sprzeczne informacje dotyczyły także terminu ogłoszenia 26-osobowej kadry Senegalu. Według jednych źródeł selekcjoner Lwów Tarangi Aliou Cisse miał podać te nazwiska w środę, a później pojawiła się data piątkowa.



INFO L'EQUIPE. Sorti sur blessure lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (6-1) mardi soir, le Sénégalais Sadio Mané ne disputera pas la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). https://t.co/R02vL40Kxopic.twitter.com/dNZOZxRpnx — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2022





Około godziny 15 bawarski klub poinformował w komunikacie o sytuacji zdrowotnej swojego piłkarza.

"Sadio doznał kontuzji prawej kości strzałkowej. Opuści sobotni mecz z Schalke 04. Dalsze badania zostaną przeprowadzone w najbliższych dniach, Bayern jest w kontakcie z personelem medycznym Senegalskiego Związku Piłki Nożnej" - czytamy w oświadczeniu na stronie Bayernu.



Sadio Mane suffered an injury to his right fibula during #FCBSVW. He will miss the game against Schalke. Further examinations will follow in the coming days, and FC Bayern are in contact with the medical staff of the Senegalese Football Association. — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) November 9, 2022

Walczy z czasem

Rozpoczął się więc wyścig z czasem Mane. Mistrz Afryki rozpocznie występ w mistrzostwach świata 21 listopada meczem z Holandią. W grupie A zagra jeszcze z Katarem i Ekwadorem.

Senegalczyk, który w Bayernie zastąpił Roberta Lewandowskiego, był wcześniej gwiazdą Liverpoolu, a z reprezentacją zdobył w lutym Puchar Narodów Afryki. W tym sezonie rozegrał 23 mecze we wszystkich klubowych rozgrywkach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył cztery asysty.