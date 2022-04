Niesamowite rekordy Liverpoolu, ale Klopp przestrzega. "Nic się jeszcze nie wydarzyło"

Szalone 133 sekundy w meczu na Anfield Piłkarze... czytaj dalej » Gospodarze od pierwszego gwizdka Szymona Marciniaka narzucili swoje warunki i zepchnęli do defensywy ekipę hiszpańską. W samej pierwszej połowie The Reds oddali aż 12 strzałów na bramkę rywali. Serwis Opta podaje, że od sezonu 2003/04, czyli od kiedy te dane są dostępne, żadna drużyna nie oddała więcej prób w pierwszych 45 minutach półfinału Ligi Mistrzów. Goli jednak nie było.

Przełom nastąpił na początku drugiej połowy. W 53. minucie po dośrodkowaniu Jordana Hendersona nieszczęśliwie próbował interweniować obrońca gości Pervis Estupinan i skierował piłkę do własnej bramki. Dwie minuty później już było 2:0. Mohamed Salah wypatrzył Sadio Mane, który nie zmarnował okazji.

Mane jak Drogba, Klopp jak Lippi i Hitzfeld

Dla Senegalczyka to już 14. trafienie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Wyrównał tym samym rekord rekord Didiera Drobgy, który jako afrykański piłkarz mógł pochwalić się jak dotąd największą liczbą takich bramek w historii rozgrywek.



Top African Scorers in the Knockout Stages of the UEFA Champions League;



Didier Drogba-14 goals

Sadio Mané-14 goals

Mohamed Salah-11 goals

Samuel Eto'o-10 goals



African Strikers#UCL#ChampionsLeaguepic.twitter.com/5S8lthJD3P — #ChampionsLeague (@alimo_philip) April 27, 2022

Więcej bramek na Anfield już nie padło. Na 11 spotkań w tym sezonie Ligi Mistrzów Liverpool odniósł już dziewiąte zwycięstwo. Nawet w zwycięskich sezonach nie zdołali wygrali tylu meczów w jednej kampanii europejskich rozgrywek (z wyłączeniem kwalifikacji).



9 - Liverpool have won nine matches in the UEFA Champions League this season; the most games they have ever won in a single campaign in European competition (excluding qualifiers). Juggernaut. pic.twitter.com/Nch2bFQ57x — OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2022

Dziesięć zwycięstw i dwa remisy - to bilans The Reds w meczach półfinałowych Ligi Mistrzów. Niejedna czołowa drużyna Europy chciałaby pomarzyć o takim rezultacie.

Stuprocentowymi bilansem zwycięstw w domowych meczach w tej fazie może pochwalić się Juergen Klopp. Menedżer Liverpoolu wyrównał tym samym osiągnięcia Marcello Lippiego i Ottmara Hitzfelda, którzy także mogą pochwalić się bilansem: cztery mecze, cztery zwycięstwa.

"Musimy zagrać drugą połowę jak pierwszą"

Po środowym meczu Niemiec mówił o "niebezpiecznym wyniku". Przestrzegał przed hurraoptymizmem. - Nic się jeszcze nie wydarzyło. Wygrywamy 2:0, ale musimy zagrać drugą połowę jak pierwszą, być w stu procentach odpowiednio nastrojeni i uważni. Tam będzie inaczej, trudniej. Widzieliśmy, że Villarreal to drużyna, która walczy dla swojego trenera i na pewno będzie walczyć o finał - podkreślił niemiecki menedżer Liverpoolu.

Rewanż na Estadio de la Ceramica we wtorek 3 maja. Początek o 21.

Liverpool - Villarreal 2:0 (0:0)

Pervis Estupinan (53-samob.), Sadio Mane (55).



Sędzia: Szymon Marciniak (Polska). Widzów: 52 217.



Liverpool: Alisson - Trent Alexander-Arnold (81. Joe Gomez), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Jordan Henderson (72. Naby Keita), Fabinho, Thiago Alcantara - Mohamed Salah, Sadio Mane (73. Diogo Jota), Luis Diaz (81. Divock Origi).



Villarreal: Geronimo Rulli - Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pervis Estupinan (72. Manu Trigueros) - Samu Chukwueze (72. Boulaye Dia), Daniel Parejo (72. Serge Aurier), Etienne Capoue, Francis Coquelin (57. Alfonso Pedraza) - Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma (86. Paco Alcacer).