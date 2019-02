Trener Legii potwierdził, że spotkał się z prezesem. "To była zwykła rozmowa"

Zajmująca drugie miejsce w tabeli Legia przegrała dwa poprzednie mecze po 0:2 - z Cracovią u siebie i z Lechem w Poznaniu. Ma 42 punkty i traci już siedem do lidera Lechii Gdańsk.

W ostatnich dniach doszło do rozmowy trenera z Mioduskim, co w niektórych mediach zostało określone jako wezwanie szkoleniowca "na dywanik".



- To była zwykła rozmowa. Podczas spotkania poruszyliśmy wiele kwestii. Przecież to całkowicie normalne, że prezes spotyka się ze szkoleniowcem - stwierdził w czwartek Sa Pinto.

Mają nad czym pracować

Teraz przed jego drużyną ligowy mecz z Miedzią Legnica u siebie. Spotkanie odbędzie się w piątek.

- Musimy wygrać bez względu na wszystko - mówił Sa Pinto. Portugalczyk przyznał, że Legia ma problem w grze pod bramką przeciwnika.



Udana wyprawa do Zabrza. Lechia w półfinale Pucharu Polski Lechia Gdańsk... czytaj dalej » - Zdobyliśmy tylko jedną bramkę w trzech meczach. Z Wisłą Płock czy Cracovią mieliśmy szanse, jednak przeciwko Lechowi nie stworzyliśmy groźnych okazji. Z drugiej strony brakuje nam tylko trzech goli, aby być najskuteczniejszą drużyną ekstraklasy, więc nie jest aż tak źle. Wiemy, że musimy nad tym pracować - przyznał trener Legii na czwartkowej konferencji prasowej.



Portugalczyk zaznaczył jednak również, że rywale, którzy pokonali jego zespół, nie uczynili tego ze względu na lepszą taktykę.



- Nie tworzyli po trzydzieści sytuacji w meczu. Futbol jest nieprzewidywalny, dynamiczny. Czasem o wyniku końcowym rozstrzyga jedna sytuacja. Akceptuję krytykę, która na nas spadła. Wiem, że musimy stwarzać więcej okazji w polu karnym. Nie jesteśmy taktycznie gorsi od innych drużyn w lidze - stwierdził.

Źródło: Newspix Sa Pinto ma za zadanie zdobyć z Legią mistrzostwo

Murawa nie jest wymówką

Po poprzednim meczu na Łazienkowskiej trener Legii narzekał na stan murawy. Teraz nieco złagodził swoje stanowisko, choć powtórzył, że jej stan nie jest dobry.



- Gdy patrzy się z góry, murawa wygląda nieźle, jednak po zejściu na dół widać jej prawdziwy stan. Wiem, że ludzie odpowiedzialni za nią robią wszystko, co w ich mocy, aby była w jak najlepszym stanie. Musimy przygotować się na to, że warunki będą ciężkie. W obecnych warunkach klimatycznych to normalne. Proszę nie traktować tego jako wymówkę, musimy wygrać bez względu na wszystko. I tak myślę, że główne boisko jest w dużo lepszym stanie od bocznego - powiedział Portugalczyk.

Program 24. kolejki:



1 marca, piątek:

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (godz. 18.00; sędzia Krzysztof Jakubik, Siedlce)

Legia Warszawa - Miedź Legnica (20.30; Mariusz Złotek, Gorzyce)



2 marca, sobota:

Zagłębie Sosnowiec - Korona Kielce (15.30; Tomasz Kwiatkowski, Warszawa)

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (18.00; Jarosław Przybył, Kluczbork)

Wisła Płock - Cracovia Kraków (20.30; Bartosz Frankowski, Toruń)



3 marca, niedziela:

Wisła Kraków - Pogoń Szczecin (15.30; Szymon Marciniak, Płock)

Lech Poznań - Arka Gdynia (18.00; Paweł Gil, Lublin)



4 marca, poniedziałek:

KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (18.00; Daniel Stefański, Bydgoszcz)