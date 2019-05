Potencjalni rywale Piasta w walce o Ligę Mistrzów

Europejska Unia Piłki Nożnej rozdziela miejsca w Lidze Mistrzów na podstawie dwóch rankingów – krajowego i klubowego. Ten pierwszy determinuje, ile drużyn dana liga może zgłosić do rozgrywek Ligi Mistrzów, a drugi odpowiada za rozstawienie drużyny w eliminacjach.

Fornalik napisał historię. "Tytuł nie jest przypisany do najbogatszych" Waldemar Fornalik... czytaj dalej » Współczynnik klubowy oblicza się na podstawie wyników z rywalizacji w rozgrywkach europejskich w poprzednich pięciu sezonach, ale składa się na niego też nie więcej niż 20 proc. współczynnika krajowego. Piast Gliwice ma 3850 punktów rankingowych, co plasuje nowo koronowanych mistrzów Polski na 269. miejscu.

Wkrótce poznają rywala

Słabiutka pozycja Piasta w Europie oznacza, że Fornalik i jego piłkarze nie mogą liczyć na teoretycznie łatwiejszego rywala w żadnej z czterech rund eliminacji do fazy grupowej Champions League.

Pierwszego przeciwnika na tej drodze Piast pozna w losowaniu 18 czerwca. Mecze pierwszej rundy eliminacji zaplanowano w dniach 9-10 i 16-17 lipca.

Jeśli los będzie dla gliwiczan niezbyt łaskawy to może przynieść im np. rywalizację ze szkockim Celtikiem FC, białoruskim BATE Borysów czy np. z kazachską Astaną. Ale kiedy szczęście mistrzom Polski by sprzyjało, to mogliby oni wpaść np. na walijski The New Saints FC.

Pierwszy raz w rankingu UEFA gliwiczanie zaistnieli po sezonie 2013/2014. Wtedy zadebiutowali w europejskich pucharach od drugiej rundy eliminacji do fazy grupowej Ligi Europy, w której odpadli z Karabachem Agdam (1:2 i 2:2 po dogrywce).

Drugi występ w Europie i jak dotąd ostatni przypadł w sezonie 2016/2017. Piast wylosował w drugiej rundzie eliminacji IFK Goteborg i także odpadł po porażce 0:3 w Gliwicach i bezbramkowym remisie w Szwecji.

Potencjalni rywale Piasta w pierwszej rundzie eliminacji

Celtic FC (Szkocja)

BATE Borysów (Białoruś)

FK Astana (Kazachstan)

Łudogorec Razgrad (lider ligi bułgarskiej, rozgrywki trwają)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

NK Maribor (Słowenia)

Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia)

Rosenborg (Norwegia)

HJK Helsinki (Finlandia)

Dundalk FC ( Irlandia)

F91 Dudelange (Luksemburg)

Shkendija Tetowo (Macedonia)

The New Saints FC (Walia)

Slovan Bratysława (Słowacja)

AIK (Sztokholm)