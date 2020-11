Ryan Giggs aresztowany. "Zarzut napaści na swoją dziewczynę"

Rezerwowy Bale bohaterem. "Wspaniałe uczucie" Tottenham pokonał... czytaj dalej » Angielskie media podają, że do incydentu z 46-letnim Giggsem doszło w niedzielę wieczorem, po godz. 22. Policję, jak pisze BBC, "wezwano z powodu zakłócenia spokoju w Worsley".

Worsley to niewielka miejscowość usytuowana kilkanaście kilometrów od Manchesteru, gdzie świetny przed laty skrzydłowy ma swoją posiadłość. Mieszka w niej z o dziesięć lat młodszą Kate Greville. Parą są od 2017 roku.

Kobieta miała "odnieść drobne obrażenia, ale nie wymagają one leczenia".

"The Sun" we wtorkowym wydaniu opublikował zdjęcia, na których udokumentowano dwa policyjne samochody zaparkowane przed bramą domu Giggsa.



Ryan Giggs denies assaulting girlfriend at his mansion after late night arrest https://t.co/l8gqC9Dn6H — The Sun Football (@TheSunFootball) November 3, 2020





"Selekcjoner reprezentacji Walii został aresztowany pod zarzutem napaści na swoją dziewczynę" – pisze BBC.

Trener spędził noc w areszcie, wypuszczono go w poniedziałek po wpłaceniu kaucji.

Źródło: Getty Images Ryan Giggs to legenda Manchesteru United

"Współpracuje z policją"

Jego przedstawiciele w opublikowanym oświadczeniu zaprzeczają, jakoby ich klient usłyszał zarzut napaści na inną osobę. "Współpracuje z policją i będzie jej pomagał w trwającym dochodzeniu" – zapewnili.

Walijska Federacja Piłkarska (FAW) przyznała, że wie o sprawie, ale jej nie komentuje.

Na wtorek była zaplanowana konferencja Giggsa, na której miał podać skład reprezentacji na listopadowe mecze ze Stanami Zjednoczonymi, Irlandią i Finlandią.

Spotkanie z dziennikarzami przełożono.

Giggs prowadzi Walijczyków od stycznia 2018 r.