Szwedzi też jadą na Euro. Włosi pobili rekord

W grupie F sytuacja była jasna - Hiszpanie (20 punktów) awans mają w kieszeni od miesiąca. O drugie miejsce mieli się bić Rumuni (14) i Szwedzi (15). Gospodarze byli pod ścianą - musieli wygrać, by na kolejkę przed końcem eliminacji zachować szansę na wyjazd na Euro. Być może presja spętała nogi rumuńskich piłkarzy, bo w Bukareszcie rządzili rywale.

Źródło: PAP/EPA Marcus Berg strzelił na 1:0 dla Szwecji



Sprawę zwycięstwa i awansu przesądzili już w pierwszej połowie, po golach Marcusa Berga i Robina Quaisona. Szwedzi wygrali 2:0 i mogli zacząć świętować.



Hiszpanie w równolegle trwającym spotkaniu tej grupy zdemolowali Maltę 7:0.

Źródło: PAP/EPA Hiszpanie (na zdjęciu Dani Olmos) urządzili sobie w Kadyksie festiwal strzelecki

Szybko spać nie pójdzie również Finlandia. Jej piłkarze pierwszy raz w historii dostali się na wieli piłkarski turniej. Pokonali Liechtenstein 3:0 i zagwarantowali sobie drugie miejsce w grupie J.



Pierwsze już wcześniej zapewnili sobie Włosi. Oni tworzą inną historię. Piłkarze Italii pojechali do Zenicy, na mecz z Bośnią i Hercegowiną, i zgodnie z tradycją w tych eliminacjach wygrali. Pokonali gospodarzy 3:0 (gole strzelali Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne i Andrea Belotti). To ich dziewiąte zwycięstwo w tych eliminacjach. Są jedyną reprezentacją, która przechodzi przez nie jak dotąd z samymi wygranymi.



To nie wszystko. Dla Włochów to również dziesiąta wiktoria z rzędu. Najwięcej w historii calcio. Rekord końcówki lat 30. właśnie został pobity.



Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które potrwają od 12 czerwca do 12 lipca, będą bezprecedensowe, bowiem nie mają jednego czy dwóch państw-gospodarzy, a mecze odbędą się w 12 krajach - od Hiszpanii po Azerbejdżan. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje. Do 20 wyłonionych w eliminacjach dołączą cztery poprzez baraże Ligi Narodów, które odbędą się w marcu.

Anglia, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Polska, Rosja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Włochy PEWNI GRY NA EURO 2020





PIĄTKOWE MECZE:

grupa D

Szwajcaria - Gruzja 1:0

Dania - Gibraltar 6:0

grupa F

Norwegia - Wyspy Owcze 4:0

Hiszpania - Malta 7:0

Rumunia - Szwecja 0:2

grupa J

Finlandia - Liechtenstein 3:0

Armenia - Grecja 0:1

Bośnia i Herc. - Włochy 0:3