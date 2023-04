Konflikt z Ronaldo przelał czarę goryczy. Al-Nassr oficjalnie zmienia trenera

Francuz był trenerem saudyjskiego klubu od lipca 2022 roku. Poprowadził zespół w 26 meczach, a bilans drużyny pod jego wodzą to 18 zwycięstw, pięć remisów i trzy porażki. W ostatnią niedzielę Al-Nassr zaledwie bezbramkowo zremisowało z Al Feiha Al Majma'ah. Wielka kłótnia po treningu Juventusu. Zaczęło się od starcia ze Szczęsnym Leandro Paredes... czytaj dalej »

- Wynik jest naprawdę zły. Nie jestem zadowolony z występu zawodników. Poprosiłem ich, aby grali na tym samym poziomie, co w ostatnim meczu (wygrana 5:0 z Al-Adalah), ale tak się nie stało - powiedział po tym spotkaniu Garcia na antenie Saudi Sports Company.

Ronaldo przyczynił się do zwolnienia Garcii

W czwartek władze klubu poinformowały, że 59-latek, mistrz Francji i zdobywca Pucharu Francji z LOSC Lille z sezonu 2010/2011, został zwolniony.

"Zarząd i wszyscy w Al-Nassr chcieliby podziękować Rudiemu i jego zespołowi za ich oddaną pracę w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy" - przekazano w komunikacie na Twitterze.



AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.



The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023





Według hiszpańskich dziennikarzy powodem takiej decyzji nie były jedynie słabsze wyniki sportowe. Media informują, że wpływ miał także konflikt słynącego z wybuchowego charakteru szkoleniowca z piłkarzami.

Kluczowa dla losów trenera, jak donosi "Marca", była konfrontacja po ostatnim remisie. Czarę goryczy miał przelać fakt, że za kolegami wstawił się największy gwiazdor zespołu, czyli Ronaldo. Portugalczyk, który podpisał kontrakt z klubem po mundialu w Katarze, miał domagać się bardziej ofensywnej taktyki, na co Garcia nie chciał się zgodzić.

Po 23 kolejkach Al-Nassr jest wiceliderem ligi saudyjskiej z dorobkiem 53 punktów. Prowadzące Al Ittihad Dżudda ma o trzy oczka więcej.