Rozkwaszony nos Messiego. "Okropne sędziowanie"

Na Old Trafford zawsze trzeba spodziewać się twardej walki

Rywalem Barcelony w walce o półfinał Ligi Mistrzów będzie Manchester United. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w środowy wieczór na stadionie Old Trafford. Rewanż w Barcelonie odbędzie się 16 kwietnia.

Obrońca United wyprzedził Argentyńczyka, ale podczas interwencji trafił gwiazdora Barcelony ręką w twarz. Kibice Dumy Katalonii przeżyli chwile strachu, bo Messi długo nie podnosił się z murawy.

Tyle że sędzia Gianluca Rocchi nawet nie przerwał gry, po czym po chwili doszło do kontrowersyjnej sytuacji w polu karnym gości. Gerard Pique musnął szarżującego Scotta McTominaya, ale i tym razem arbiter gry nie przerwał.

O ile przy tej drugiej sytuacji Rocchi raczej miał rację, tak ciężko wytłumaczyć brak jego reakcji po starciu Smallinga z Messim. Z nosa Argentyńczyka poleciała krew. By zatamować krwawienie, musiał na chwilę opuścić boisko. Na szczęście dla Barcelony Messi był w stanie kontynuować grę.

"Minimum żółta kartka"

Zagranie Smallinga nie musiało być celowe, ale za całą sytuację mocno dostało się sędziemu.

"Okropne sędziowanie" - zatweetował Trevor Sinclair, były reprezentant Anglii i zawodnik m.in. West Hamu United i Queens Park Rangers. W podobnym tonie wypowiedział się za pośrednictwem Twittera włoski dziennikarz Tancredi Palmeri: "To powinna być minimum żółta kartka".



Head injury to Messi .... just play on!!! Terrible reffing — Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) April 10, 2019