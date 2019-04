"Messi wie, że to był przypadek"

Zwycięstwo 1:0 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na Old Trafford gwiazdor Barcelony przypłacił rozbitym nosem. W 30. minucie Smalling wyprzedził Argentyńczyka, po czym w walce o piłkę uderzył go ręką w twarz.

Messi padł na murawę, a na jego twarzy pojawiła się krew. Przez kilka minut Argentyńczyk opatrywany był poza boiskiem, wrócił do gry - z rozbitym nosem.

- Rozmawialiśmy po wszystkim z Messim. Zamieniliśmy parę słów i podaliśmy sobie ręce - wyjaśnił piłkarz United na antenie BBC Radio 5. - On wie, że to był przypadek - podkreślił.

Żadnego przewinienia nie dopatrzył się sędzia Gianluca Rocchi, który nie tylko nie ukarał Smallinga żółtą kartką, ale nawet nie przerwał gry.

Pretensji do Smallinga nie miał również kolega Messiego z drużyny. - Po meczu podszedł do mnie też Luis Saurez. Mieliśmy dobre starcie i on po prostu uścisnął mi dłoń, życząc powodzenia. To miłe, kiedy po takiej boiskowej bitwie okazujemy sobie tyle szacunku. W końcu wszyscy chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony - stwierdził Smalling.

W pierwszym meczu Barcelona pokonała na wyjeździe Manchester United 1:0 i jest jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów.