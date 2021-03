Wspaniała passa Oblaka zakończona. Olbrzym bohaterem Rosji

Rosja pokonała w rzutach karnych reprezentację Hiszpanii i awansowała do ćwierćfinału mundialu. Kibice świętowali triumf na ulicach miast. Wcześniej nikt nie wierzył w sukces Rosjan.

Video: Roland Oliphant / The Telegraph

Rosja – Słowenia w eliminacjach do MŚ 2022

Rosja – Słowenia w eliminacjach do MŚ 2022

Rosja – Słowenia w eliminacjach do MŚ 2022

Po wygranej na Malcie 3:1 Sborną czekał w sobotę znacznie trudniejszy rywal. I na dodatek podbudowany rywal. W pierwszej kolejce Słoweńcy wygrali bowiem niespodziewanie z Chorwacją 1:0.

Oblak pamięta Polaków

Od szybkiej utraty gola na Stadionie Olimpijskim "Fiszt" w Soczi kilkukrotnie ratował ich Jan Oblak. Jeden z czołowych bramkarzy świata nie miał jednak nic do powiedzenia w 26. minucie. Podanie Dalera Kuziajewa wykorzystał Artiom Dziuba, który w środę strzelił gola i zaliczył asystę.

To pierwsza bramka wpuszczona przez golkipera Atletico od 665 minut, co złożyło się na 494 dni. Jako ostatni w meczu reprezentacji pokonał go Jacek Góralski, w wygranym przez Polaków starciu 3:2.

Źródło: Getty Images Oblak w końcu skapitulował

Nie minęło dziesięć minut, a mierzący prawie dwa metry napastnik dołożył kolejne trafienie, radując miejscową publiczność (w Rosji kibice, choć w ograniczonej liczbie, mogą przebywać na trybunach).

Zespół Czerczesowa, byłego trenera Legii Warszawa, był w uprzywilejowanej sytuacji, jednak odpowiedź rywali przyszła błyskawicznie, bo po zaledwie minucie. Doskonałym uderzeniem z linii pola karnego popisał się Josip Ilicic. Piłka wpadła w prawy dolny róg bramki. Gol ten zwiastował wspaniałe emocje w drugiej połowie. W niej jednak gole już nie padły.



Есть вторая победа в отборе на ЧМ-2022. Спасибо за поддержку!

⠀#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/QhrS04yxCk — Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021

Liderzy

Dzięki wygranej Rosjanie już na pewno po drugiej kolejce pozostaną liderem grupy H. W sobotę na dwa punkty mogą zbliżyć się do nich Słowacy. Warunkiem jest ich zwycięstwo z Maltą. Potyczka naszych sąsiadów wysuwa się na pierwszy plan wtorkowych spotkań 3. serii gier.

Wyniki i program meczów grupy H:

środa, 24 marca

Malta - Rosja 1:3 (0:2)

Cypr - Słowacja 0:0

Słowenia - Chorwacja 1:0 (1:0)



sobota, 27 marca

Rosja - Słowenia 2:1

Chorwacja - Cypr (Rijeka, 18.00)

Słowacja - Malta (Trnawa, 20.45)



wtorek, 30 marca

Cypr - Słowenia (Nikozja, 18.00)

Słowacja - Rosja (Trnawa, 20.45)

Chorwacja - Malta (Rijeka, 20.45)