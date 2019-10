"Prezenty dla żony" i "hojna nagroda". Tak Rosja miała walczyć o mundial

Korupcja w hiszpańskim futbolu. Oskarżenia o przynależność do grupy przestępczej Hiszpańska... czytaj dalej » W jaki sposób Rosjanie otrzymali organizację mundialu? Rosyjski serwis śledczy The Insider poinformował, jak mogło dojść do przekupienia najważniejszych osób w światowej (FIFA) i europejskiej (UEFA) centrali, co przełożyło się na głosy decydujące o zwycięstwie w drugiej turze.

Rosjanie w głosowaniu pokonali łączone kandydatury Portugalii z Hiszpanią i Belgii z Holandią, oraz Anglię, która odpadła już w pierwszej turze.

Prezenty dla żony

Według The Insider e-maile wykradzione przez rosyjskich hakerów pochodziły z konta byłego polityka Sergieja Kapkowa. Wiele z nich było zaadresowanych do byłego wicepremiera Rosji Igora Szuwałowa oraz doradcy prezydenta Arkadija Dworkowicza. Większość z nich została wysłana dziewięć miesięcy przed głosowaniem, które odbyło się 2 grudnia 2010 r.

Wynika z nich, że Rosjanie mieli dokładnie opracowaną strategię i wiedzieli wszystko, co niezbędne, by spróbować przekupić najważniejsze osoby w FIFA i UEFA. Oto przykłady. Ówczesny szef UEFA Michel Platini mógł liczyć na lepszą ekspozycję i większe pieniądze dla partnerów UEFA. Były wiceprezydent FIFA i UEFA Jeff Thomson miał zostać kupiony przez "prezenty dla żony, która ma na niego duży wpływ". Natomiast członek komitetu wykonawczego UEFA Marios Lefkaritis "według licznych źródeł zgodzi się oddać głos za finansową nagrodę w postaci 1-1,5 miliona euro".

Beckenbauer chciał 4,5 miliona

Na liście osób do przekupienia nie zabrakło Franza Beckenbauera. "Doradca Beckenbauera Fedor Radmann potwierdził, że ten odda swój głos w zamian za hojną nagrodę za konsultacje" – czytamy. W innym dokumencie napisano, że owa nagroda to 3 miliony euro przed głosowaniem oraz dodatkowe 1,5 miliona po jego zakończeniu.

Ci, z którymi negocjacje były niemożliwe, to Hiszpan Angel Maria Villar oraz Katarczyk Mohammed Bin Hammam. Pierwszy dał do zrozumienia, że "decyzje dotyczące futbolu w naszym kraju mają podłoże polityczne" i nie chciał wdawać się w jakiekolwiek dyskusje, natomiast drugi "miał problem ze zbyt dużą obecnością krajów z Azji" w samym turnieju, co szybko ucięło kontakt.

Z dokumentów nie wynika, by w którymkolwiek przypadku doszło do przekupstwa, ale unaoczniają one, że Rosjanie rozważali taką możliwość i doskonale wiedzieli, w który punkt uderzyć.

Źródło: The Insider Na celowniku Rosjan mieli znaleźć się Platini i Beckenbauer

"Dokumenty sfabrykowane"

Dyrektor generalny komitetu organizacyjnego "Rosja 2018" Aleksiej Sorokin twierdzi, że wszystkie dokumenty zostały sfabrykowane, i utrzymuje, że cały proces przyznawania Rosji mistrzostw świata był w pełni zgodny z prawem.

- Dla mnie wszystkie z tych dokumentów zostały sfabrykowane, od początku do końca. Dlaczego ktokolwiek z komitetu miałby się kontaktować z Kapkowem? Kapkow nie brał żadnego udziału w organizacji turnieju i nie uczestniczył w procesie przedstawiania naszej oferty – zapewnił Sorokin serwisowi RBC.

- Z każdym kontaktowaliśmy się otwarcie i odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania z tym związane, również podczas oficjalnego śledztwa – podkreślił.