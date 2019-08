Szykuje się niespodziewany powrót Rooneya. Może zostać kolegą Bielika

Wayne Rooney trafił do Major League Soccer w lipcu. Nie przyjechał jednak do USA na emeryturę. Anglik szybko został kluczową postacią DC United. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 12 goli i miał 6 asyst. Zobacz najlepsze bramki Rooneya w tym sezonie MLS.

33-letni obecnie Rooney opuścił angielską ekstraklasę w 2018 roku. Dołączył do DC United, a więc ekipy z Waszyngtonu. W Major League Soccer rozegrał 46 spotkań, zdobył 25 bramek i zaliczył 13 asyst.

Gol z połowy boiska. Rooney zrobił to już trzeci raz Strzały i gole z... czytaj dalej » Z amerykańskim klubem związany jest trzyletnim kontraktem, ale wszystko wskazuje na to, że go nie wypełni. Jak podają brytyjskie media w Derby County mia miałby być nie tylko piłkarzem, ale asystentem zatrudnionego niedawno na stanowisku menedżera Phillipa Cocu. W tej roli Holender zastąpił Franka Lamparda, który odszedł do Chelsea.

Rooney razem z Bielikiem

O nową funkcję Rooney został niedawno zapytany podczas meczu gwiazd MLS.

– Bycie trenerem to coś interesującego. Na razie jednak jestem piłkarzem i chcę to dalej robić. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, zajmę się trenowaniem – powiedział. Wydaje się więc, że opcja zatrudnienia możliwa w Derby County jest byłego, legendarnego zawodnika Manchesteru United idealna.

Jeśli dojdzie do transferu, to Rooney zostanie nowym kolegą Krystiana Bielika, który przed sezonem dołączył do Derby z Arsenalu. Londyński klub otrzymał za młodzieżowego reprezentanta Polski ponad osiem milionów euro.

W pierwszym meczu nowego sezonu, w którym "Barany" pokonały na wyjeździe Huddersfield 2:1, Bielik znalazł się poza kadrą meczową.

Po spotkaniu dziennikarze zapytali trenera Cocu o transfer Rooneya. – Nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Pracujemy ciężko, żeby skompletować drużynę do końca okienka transferowego. To jest jednak piłka nożna, więc dopóki niczego nie podpisaliśmy, nie mogę się wypowiadać – odpowiedział tajemniczo Holender.