Ronaldo strzelał i jest liderem, ale Juventus ponownie zawiódł

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Ronaldo po raz czwarty w obecnym sezonie strzelił dwa gole. Wcześniej dwukrotnie pokonywał bramkarzy Sampdorii, Empoli i Sassuolo. Tym samym Portugalczyk ma na koncie już 17 goli i prowadzi w klasyfikacji strzelców Serie A. Piłkarz Juventusu wyprzedził Fabio Quagliarellę z Sampdorii, który ma o jedno trafienie mniej.

Ponownie zawiedli

We wtorek Juventus zawiódł na całej linii przegrywając na wyjeździe z Atalantą w Pucharze Włoch (0:3). Tym razem turyńczycy nie przegrali, ale stracili koncentrację w końcówce i ostatecznie musieli zadowolić się remisem.

Choć podopieczni Massimiliano Allegriego mieli przewagę w posiadaniu piłki i prowadzili grę, to długo nie potrafili zagrozić bramce Parmy. Dopiero w 34. minucie Sami Khedira oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka, ale ostatecznie nie przekroczyła linii. Wcześniej gospodarze nie zdołali stworzyć sobie stuprocentowej sytuacji.

Strzał Khediry podziałał mobilizująco na resztę zespołu, co szybko przyniosło efekt. Była 36. minuta, gdy Blaise Matuidi podał w pole karne do Ronaldo, a Portugalczyk pokonał Luigiego Sepe. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i ostatecznie wpadła do bramki.

Drugie trafienie gwiazdor Juventusu zanotował już po przerwie, gdy wykorzystał podanie Mario Mandzukicia i głową skierował piłkę do bramki. W tym momencie gospodarze prowadzili 3:1, albowiem wcześniej do siatki trafił Daniele Rugani, a gola dla Parmy strzelił Antonino Barilla.

Na tym jednak nie koniec, bo przyjezdni nie odpuścili i ostatecznie wywieźli z Allianz Stadium punkt. Wszystko za sprawą dwóch goli Gervinho – skrzydłowy z Wybrzeża Kości Słoniowej pokonał zastępującego Wojciecha Szczęsnego Mattię Perina w 74. i 93. minucie uderzeniami z bliskiej odległości.

Juventus Turyn - Parma 3:3 (1:0)