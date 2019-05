Szczery wywiad Ronaldo. "Ludzie mają strzelbę. Czekają, aż zawiodę"

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

Spektakularna akcja syna Cristiano Ronaldo. Czy za jakiś czas będzie robił to samo w "dorosłych" meczach?

Ma to po ojcu! Młody Ronaldo kręci rywalami

Ronaldo jest wyrazisty i wywołuje często skrajne emocje. Jedni kibice go uwielbiają, inni mają przeciwstawne odczucia. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zwierzył się, że nie jest łatwo dźwigać ciężar oczekiwań i opowiedział o tym w wywiadzie.

- Nie będę zaprzeczać, że czasami denerwuje mnie i jestem zmęczony ciągłym udowadnianiem, że jestem bardzo dobry - stwierdził piłkarz Juventusu, który wcześniej przez lata związany był z Realem Madryt.

W pierwszym sezonie w Turynie Portugalczyk potwierdził, że jest znakomitym snajperem. Jego 28 goli i 13 asyst mocno przyczyniły się do wywalczenia ósmego z rzędu mistrzostwa Włoch.

- To jest trudne. Presja jest podwójna, by coś ludziom udowodnić, ale nie tylko dla siebie, ale dla matki, dla twojego syna - zdradził pięciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów.

- Jest się bardziej aktywnym. Trzeba trenować, ale nadchodzi moment, kiedy musisz powiedzieć "słuchajcie, dajcie mi żyć".

34-latek, razem z Lionelem Messim, to najbardziej rozpoznawalny piłkarz na świecie.

- Trzeba zachować skromność. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie wie się wszystkiego najlepiej, a jeśli jesteś bystry, to możesz poprawić kilka rzeczy, by stać się lepszym sportowcem. Szybko przystosowałem się do pobytu w Juventusie. Zobaczyli, że nie jestem bezużyteczny. Zobaczyli, że jestem, jaki jestem, ponieważ dbam o siebie - zaznaczył.

"Ludzie czekają na moje błędy"

Można by się spodziewać, że Ronaldo powoli zaczyna myśleć o emeryturze, ale nic z tych rzeczy. Wiek dla niego to tylko liczba.

- Ludzie zawsze oceniają. Mówią, że "to koniec, on ma 33, 34 albo 35 lat". Chcesz ludzi zaskoczyć – stwierdził.

Ronaldo uważa się za perfekcjonistę, który dba o detale związane z uprawianiem piłki nożnej. Portugalczyk zaznacza jednak, że on też ma trudniejsze chwile.

- Widzą we mnie osobę, która nie może mieć nigdy problemu, która nie może być smutna, nie ma zmartwień, bo odniosła sukces i ma pieniądze. Trzeba wiedzieć, że nie każdy myśli tak jak ty.

- Rozumiem to, wiem, że ludzie czekają tylko ze strzelbą, żebym nie strzelił karnego w ważnym meczu i zawiodę. To duża część życia i jestem na to gotowy, doświadczam tego od lat – podkreślił.