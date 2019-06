Ronaldo pokazał wielkie serce. Piękny gest wobec chorego chłopca

UEFA poinformowała, że rozpoczęła postępowanie w sprawie nieprzyzwoitego gestu wykonanego przez Cristiano Ronaldo po strzeleniu gola na 3:0 w meczu Juventus - Atletico Madryt. Porugalczykowi grozi nawet zawieszenie. Juventus wygrał w dwumeczu 3:2 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Reprezentacja Portugalii wracała do hotelu z Estadio do Bessa po treningu przed finałem Ligi Narodów z Holendrami. Piłkarz Juventusu poprosił kierowcę, aby zatrzymał autokar, kiedy zobaczył 11-letniego Eduardo Moreirę, który chciał spotkać się z idolem. Chłopiec trzymał plakat z napisem "Cristiano, przytul mnie". Młody fan w poprzedni wtorek obchodził urodziny, a jak poinformowała "A Bola", od urodzenia choruje na białaczkę.

"Energia do dalszej walki"

Ronaldo zaprosił kibica do autokaru, spełnił jego prośbę i przytulił. Następnie zrobili sobie kilka wspólnych zdjęć. Krótkie spotkanie zostało udokumentowane na poniższym filmiku. Jak podano w mediach, "urodzinowym marzeniem Eduardo było poznanie ulubieńca i uściskanie go, aby otrzymać energię do dalszej walki".



¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM — SportsCenter (@SC_ESPN) 8 June 2019

Brakujące trofeum

W niedzielny wieczór Portugalczycy zmierzą się z Holendrami w finale Ligi Narodów na Estadio do Dragao w Porto. To pierwsza edycja rozgrywek, w których zwycięstwo zapewnia bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2020.

Reprezentacja "Selecao" na Euro 2020 będzie bronić tytułu, a znając podejście Ronaldo do obowiązków, zrobi on wszystko, aby triumfować i dołożyć kolejne trofeum do pokaźnej kolekcji. CR7 był bohaterem półfinałowego spotkania ze Szwajcarami wygranego 3:1, gdy skompletował hat tricka.