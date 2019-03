"Dla takich rzeczy Juventus mnie zatrudnił". Ronaldo obiecał zemstę, słowa dotrzymał

Spektakularna akcja syna Cristiano Ronaldo. Czy za jakiś czas będzie robił to samo w "dorosłych" meczach?

Ma to po ojcu! Młody Ronaldo kręci rywalami

- Na własnym stadionie zagraliśmy lepiej, Juventus był gorszy. Teraz wszystko potoczyło się odwrotnie. Juve było lepsze pod względem taktycznym, wykazali się większą agresywnością i wolą zwycięstwa. Mogę im tylko pogratulować - powiedział trener Atletico Madryt Diego Simeone po porażce jego zespołu z Juventusem 0:3. W dwumeczu "Stara Dama" wygrała 3:2 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Ronaldo panem Ligi Mistrzów. Faza pucharowa to jego żywioł Juventus był nad... czytaj dalej » W Madrycie było 2:0 dla Atletico. W Turynie Ronaldo wziął sprawy w swoje ręce. Strzelił hat-tricka, a Juve wygrało 3:0 i jest w ćwierćfinale.

Jeszcze przed spotkaniem, jak podawały hiszpańskie i włoskie media, CR7 miał w rozmowie z najbliższymi "obiecać zemstę" za dotkliwą porażkę w pierwszym meczu. Jeśli tak powiedział, to słów faktycznie nie rzuca na wiatr. Po strzeleniu trzeciego gola ostentacyjnie cieszył się jak trener Atletico Diego Simeone trzy tygodnie temu, nieelegancko i z rękami przy kroczu.

- To był wieczór szczególny, nie tylko z powodu moich goli. Nasz zespół zaprezentował się niesamowicie. Pokazaliśmy mentalność mistrzów. Owszem, jeszcze nic nie wygraliśmy, ale jesteśmy na dobrej drodze. Atletico to wielki zespół, ale my też. Pokazaliśmy, że zasłużyliśmy na awans - pękał z dumy bohater wtorkowego meczu w Turynie.

- Właśnie dla takich rzeczy Juventus mnie zatrudnił. Abym tak pomagał - dodał.

Jeden za wszystkich...

Już po wszystkim pochwalił się w mediach społecznościowym zdjęciem turyńczyków z szatni. W euforii, rzecz jasna. Do wszystkiego był krótki komentarz: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Ronaldo do Juventusu trafił latem. Kosztował ponad 100 mln euro. Przed wtorkowym spotkaniem nie brakowało wątpiących w słuszność tej transakcji.

Dzięki trzem golom z Atletico umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Mistrzów wszech czasów. Ma na koncie 124 bramki, drugiego Leo Messiego wyprzedza o 18! Szóstą lokatę zajmuje Robert Lewandowski (53 gole w LM).

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM

(gwiazdka oznacza awans):



środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:2 (1:2); pierwszy mecz - 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 (1:1,2:1); 1:2

wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



wtorek, 12 marca

Manchester City* - Schalke 7:0 (3:2)

Juventus Turyn* - Atletico Madryt 3:0 (0:2)



środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)