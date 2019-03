Ronaldo odpoczywał, nastolatek strzelał. Juventus bawi się w Serie A

Potyczka z Udinese była 200. spotkaniem rozegranym na Allianz Stadium. Gospodarze odnieśli dwunaste ligowe zwycięstwo w czternastym meczu przed własną publicznością w bieżącym sezonie.

Juventus przystępował do konfrontacji z Udinese w eksperymentalnym składzie. Miralem Pjanic i Joao Cancelo pauzowali za kartki. Trener Massimiliano Allegri mając na uwadze wtorkowy rewanż z Atletico Madryt w Champions League dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikom. Na ławce zasiedli m.in. Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci. Natomiast kontuzje wyłączyły z gry Juana Cuadrado, Douglasa Costę i Samiego Khedirę. - Mandzukic i Dybala trenowali indywidualnie. Zobaczymy po piątkowym treningu czy będą gotowi do gry. Kean wystąpi na 99 procent - uzupełniał raport kadrowy szkoleniowiec turyńczyków na konferencji przedmeczowej.

Nastolatek na szpicy

Kean przed konfrontacją z Udinese miał na koncie zaledwie dwie minuty spędzone na boiskach Serie A w obecnym sezonie ligowym. 19-latek zaliczył jedynie epizody w potyczkach z Fiorentiną i Chievo. W piątek udowodnił jednak, że Allegri może na nim polegać. Poprzednie rozgrywki młody Włoch spędził na wypożyczeniu w Hellasie Verona. Zdobył cztery bramki w dziewiętnastu występach.

Nastoletni snajper Juventusu po raz pierwszy wpisał się na listę strzelców już w 11. minucie piątkowego spotkania. Alex Sandro podprowadził piłkę prawym skrzydłem i płasko dośrodkował w pole karne. Kean wyprzedził dwóch obrońców i bez trudu pokonał bramkarza. Kilka minut przed przerwą podwoił swój dorobek po fantastycznej akcji indywidualnej. Najpierw wywalczył futbolówkę w głębi pola, popędził z nią w pole karne, a tam przy biernej postawie defensorów trafił do siatki tuż przy słupku.

Gospodarze nie forsowali przesadnie tempa gry, lecz w pełni kontrolowali przebieg wydarzeń. Piłkarze Udinese w pierwszej odsłonie ani razu nie zagrozili bramce strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Największym problemem Juventusu w tej części meczu był uraz Andrei Barzagliego, którego w 25. minucie musiał zmienić Leonardo Bonucci.

Jak na treningu

Po wznowieniu spotkania po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Dominacja Juventusu, nawet w mocno rezerwowym składzie, nie podlegała dyskusji. Ponownie błysnął również Kean, który wywalczył rzut karny dla swojej drużyny po faulu Nicholasa Opoku. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Emre Can i zdobył trzeciego gola dla gospodarzy. Kilka minut później Blaise Matuidi ustalił wynik meczu na 4:0 wykorzystując dośrodkowanie ze skrzydła i uderzając głową po koźle.

Goście przez większość spotkania nie stawiali oporu, ani nie potrafili znaleźć sposobu, by choć przedostać się w okolice pola karnego turyńczyków. Udało się to dopiero w 85. minucie, gdy piłkarze Juventusu czuli się już jak na gierce treningowej. Rodrigo De Paul popisał się znakomitym podaniem ze środka boiska do wychodzącego na pozycję Kevina Lasagnii, a snajper gości w znakomitym stylu wykończył akcję nie dając Szczęsnemu większych szans na obronę.

Po piątkowym triumfie Stara Dama powiększyła przewagę nad drugim Napoli do dziewiętnastu punktów. Neapolitańczycy w niedzielę zagrają na wyjeździe z Sassuolo.

Juventus Turyn - Udinese Calcio 4:1