Ronaldinho przygnębiony pobytem w więzieniu. "Uśmiech zniknął"

Ronaldinho został uhonorowany na legendarnej Maracanie. Były już piłkarz został przyjęty do galerii sław razem z odciskiem swoich stóp.

Legendarny piłkarz dostał się na teren Paragwaju, posługując się fałszywym paszportem. Ostatecznie Brazylijczyk został przyłapany na gorącym uczynku. Najbliższy czas spędzi w więzieniu. Przynajmniej do momentu zakończenia śledztwa.

Ronaldinho przebywa placówce od 6 marca, a razem z nim jego brat. Na razie w formie aresztu po tym, jak przyłapano ich na posługiwaniu się fałszywymi paszportami. Daty ich procesu wciąż nie wyznaczono.

W Asuncion piłkarz obchodził swoje czterdzieste urodziny. Z powodu panującej pandemii choroby COVID-19 ma ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym. Odwiedziny przysługujące więźniom zostały ograniczone.

Gdzie podział się uśmiech?

Jeden z wyjątków zrobiono dla Cuevasa. Były reprezentant Paragwaju spędził z przyjacielem trochę czasu i uważa, że Ronaldinho nie znajduje się w najlepszej formie.

- Jest przygnębiony, uleciała z niego radość. Był znany z szerokiego uśmiechu, poczucia humoru i beztroskiego podejścia do wielu spraw. Teraz ten uśmiech zniknął - przyznał Cuevas, cytowany przez brazylijski dziennik "Globo".

Paragwajczyk zdradził, że podczas wizyty w więzieniu rozmawiał z przyjacielem przez około sześć godzin. Odniósł wrażenie, że były piłkarz reprezentacji Canarinhos padł ofiarą planu z udziałem "złych ludzi".

"Jego brat ich znał. To oni wciągnęli Ronaldinho w to wszystko. On jest niewinny" - przekonuje na łamach gazety Cuevas.



Happy Sunday - here is Ronaldinho playing “piki volley” in Paraguayan prison. pic.twitter.com/SLfTbj93IU — Ralph Hannah (@paraguayralph) March 29, 2020

Ronaldinho i jego brat przylecieli do Paragwaju na zaproszenie jednej z fundacji pomagających dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Były piłkarz miał też uczestniczyć w promocji swojej książki.

Paragwajska prokuratura rozważa postawienie braciom zarzutów uczestniczenia w procederze prania brudnych pieniędzy. To m.in. z tego powodu sąd odrzucił wniosek obrońców braci o ich uwolnienie po wpłaceniu 1,6 miliona dolarów kaucji. Brazylijczykowi grozi nawet do pięciu lat więzienia.

Ronaldinho z profesjonalną piłką skończył w 2018 roku. W trakcie kariery reprezentował barwy wielu klubów, największe sukcesy odnosił z Barceloną i Milanem. W 2002 roku z drużyną narodową sięgnął po mistrzostwo świata.

W poprzednich latach wiele pisało się o jego problemach finansowych.