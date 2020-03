Nowe wątki w sprawie Ronaldinho. Sytuacja piłkarza coraz trudniejsza

Legendarny piłkarz dostał się na teren Paragwaju, posługując się fałszywym paszportem. Ostatecznie Brazylijczyk został przyłapany na gorącym uczynku. Najbliższy czas spędzi w więzieniu. Przynajmniej do momentu zakończenia śledztwa.

Ronaldinho został uhonorowany na legendarnej Maracanie. Były już piłkarz został przyjęty do galerii sław razem z odciskiem swoich stóp.

17.01 | Brazylijczyk Ronaldinho, były mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki, zakończył karierę. Ogłosił to Roberto Assis, brat i menedżer bajecznie wyszkolonego piłkarza, swego czasu najlepszego z najlepszych.

Zwrot w sprawie Ronaldinho. "Wykonaliśmy nakaz aresztowania" Sprawa... czytaj dalej » Główną podejrzaną w aferze, w której centrum znalazł się Ronaldinho, jest Dalia Lopez. Szefowa fundacji, na zaproszenie której na początku marca były brazylijski piłkarz przyjechał wraz z bratem do Paragwaju, jest oskarżana przez lokalną prokuraturę m.in. o organizację procederu prania brudnych pieniędzy.

Ten wątek pojawia najczęściej jako uzasadnienie dla utrzymania nakazu aresztowania braci de Assis Moreiro, zatrzymanych pod zarzutem posługiwania się fałszywymi dokumentami.

Prokurator bada wszystkie wątki

- Musimy dokładnie sprawdzić wszystkie inne osoby, związane w jakikolwiek sposób z tego typu przestępcami. W tym również Ronaldinho. Właśnie z tego powodu jesteśmy zdeterminowani do utrzymania aresztu jako środka zapobiegawczego – wyjaśniał prowadzący sprawę prokurator Osmar Legal.

- Naszą główną hipotezą jest to, że fałszywe dokumenty powstały w celu wykorzystania do działań komercyjnych lub inwestycji poza ramami prawnymi. Uważamy, że to jeden z powodów, dla których Ronaldinho pojawił się jako postać w fundacji pani Lopez – dodał dowodzący śledztwem.

Kaucja odrzucona, w tle wątki polityczne

Brazylijski portal UOL dotarł do uzasadnienia odmowy przyjęcia przez sąd kaucji w wysokości 1,6 miliona dolarów w zamian za zwolnienie piłkarza z aresztu. Odrzucona została również propozycja wpłaty 800 tysięcy dolarów i zamiany środka zapobiegawczego na areszt domowy. W obu przypadkach sąd wyraził obawę, że w sytuacji możliwego zaangażowania braci w proceder przestępczy środki te mogą się okazać niewystarczające.

W tle tej decyzji pojawiają się jednak również wątki polityczne. Sędzia Gustavo Amarilla w uzasadnieniu odrzucenia kaucji wyraził wprost obawę, że ewentualna ucieczka braci do Brazylii mogłaby znacząco utrudnić całe postępowanie, ponieważ ojczyzna Ronaldinho z zasady nie wydaje swoich obywateli pod osąd w innym państwie. Dodatkowo, mając na uwadze zarówno popularność piłkarza w ojczyźnie, jak i jego bliskie związki z brazylijskimi politykami, w tym również z prezydentem Jairem Bolsonaro, ewentualny proces braci byłby w wysokim stopniu zależny od woli politycznej po stronie brazylijskiej.

Obrona walczy o uwolnienie braci

Ronaldinho grozi do pięciu lat więzienia. Prawnicy domagają się zwolnienia z aresztu W... czytaj dalej » Obrońcy Ronaldinho nie kryją oburzenia takim postawieniem sprawy przez paragwajskiego sędziego, ostrzegając jednocześnie, że sprawa może doprowadzić do incydentu dyplomatycznego między państwami. Nie wpłynęło to jednak na decyzję sądu. Bracia de Assis Moreiro pozostają w areszcie w Asuncion.

Ronaldinho wraz z bratem i jeszcze jednym obywatelem Brazylii zostali zatrzymani na początku marca w stolicy Paragwaju pod zarzutem przekroczenia granicy na podstawie fałszywych paszportów. Po złożeniu wyjaśnień zostali początkowo wypuszczeni i pozostawali pod nadzorem policji, ale dwa dni później paragwajski sąd nakazał ich aresztowanie. Od tej pory obrońcy piłkarza wraz z brazylijskim konsulem w Asuncion prowadzą działania, zmierzające do uwolnienia byłej gwiazdy Barcelony i reprezentacji Brazylii.

W sprawie zatrzymanych jest już 14 osób. Brazylijczykom za posługiwanie się fałszywymi dokumentami grozi kara nawet 5 lat więzienia.