Ronaldinho grozi do pięciu lat więzienia. Prawnicy domagają się zwolnienia z aresztu

Prawnik broni Ronaldinho. "Nie wiedział, jest głupi" To nie jest łatwy... czytaj dalej » Bracia de Assis Moreira zostali zatrzymani w stolicy Paragwaju na początku marca pod zarzutem przekroczenia granicy kraju na podstawie fałszywych dokumentów. Po pierwszym przesłuchaniu wypuszczono ich na wolność, pozostawiając pod dozorem policji, ale dwa dni później zostali ponownie zatrzymani i przewiezieni do sądu, który zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Decyzję sędziego Gustavo Amarilli próbują teraz podważyć prawnicy piłkarza, którzy w skierowanym do sądu apelacyjnego piśmie określają ją jako "arbitralną, bezprawną i bezpodstawną". Ich zdaniem nie ma prawnych przesłanek do aresztowania Ronaldinho i jego brata.

Co najmniej 14 osób zatrzymanych

Paragwajska prokuratura zatrzymała w tej sprawie już 14 osób, w tym urzędników Departamentu Identyfikacji, paragwajskiej Dyrekcji ds. migracji oraz pracowników portu lotniczego w Asuncion. Jako główną podejrzaną prokuratura wskazuje bizneswoman Dalię Lopez, która jest oskarżana o zorganizowanie grupy przestępczej, zajmującej się przygotowywaniem fałszywych dokumentów tożsamości i paszportów. W gronie aresztowanych jest też brazylijski przedsiębiorca Wilmondes Sousa.

Obrońcy Ronaldinho od początku utrzymują, że bracia nie byli świadomi, że używane przez nich dokumenty są fałszywe. Obaj byli od dłuższego czasu zainteresowani założeniem firmy w Paragwaju, a otrzymane dokumenty potraktowali jako podarunek, nie przywiązując wagi do ich pochodzenia.



Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.



Only Ronaldinho. pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI — FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020





Były gwiazdor brazylijskiej piłki nożnej, który po zakończeniu sportowej kariery został ambasadorem Funduszu Narodów Zjednoczonych dla Dzieci, przyleciał wraz z bratem do Paragwaju na zaproszenie jednej z fundacji pomagających dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Miał też uczestniczyć w promocji swojej książki.

Ronaldinho posiada obywatelstwo brazylijskie i hiszpańskie, ale oba jego paszporty zostały zatrzymane przez władze Brazylii z powodu niezapłaconych podatków.