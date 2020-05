Selekcjoner Holendrów trafił do szpitala

Informację tę przekazał jako pierwszy największy holenderski dziennik "De Telegraaf". Później potwierdził ją na swoim Twitterze Holenderski Związek Piłkarski (KNVB).

"Szokująca wiadomość. Na szczęście z trenerem jest już lepiej. Dużo zdrowia i szybkiej rekonwalescencji, selekcjonerze" - napisano na oficjalnym profilu związku.

57-latek miał poczuł się źle w swoim domu w Amsterdamie, po czym został przetransportowany do centrum medycznego w stolicy kraju. Tam też został poddany błyskawicznemu i skutecznemu zabiegowi serca. Lekarze mieli zdecydować się na cewnikowanie serca.

Trener "Oranje", który swoją funkcję sprawuje od 2018 roku, najprawdopodobniej wypisany ze szpitala miałby być już w poniedziałek.



Dat is schrikken. Gelukkig gaat het alweer wat beter.



Dat is schrikken. Gelukkig gaat het alweer wat beter.

Veel sterkte en beterschap, coach

Pełne wsparcie

Ze znakomitym przed laty defensorem znanym m.in. z występów w Barcelonie solidaryzowało się wiele postaci związanych z futbolem. Szybkiego powrotu do zdrowia życzył mu w mediach społecznościowych choćby ostatni prowadzony przez niego klub, czyli Everton, a także jego podopieczny z reprezentacji Holandii pomocnik Liverpoolu Giorginio Wijnaldum.