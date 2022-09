Fatalne informacje dla Barcelony. Podstawowy obrońca przejdzie operację

Wrześniowa przerwa reprezentacyjna okazała się dla Barcelony bardzo problematyczna. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni urazów doznali tacy piłkarze jak Jules Kounde, Frankie de Jong, Memphis Depay czy Ronald Araujo. Dla Dumy Katalonii to ogromny cios, biorąc pod uwagę intensywny kalendarz rozgrywek. Barcelona w rozsypce. Klub potwierdza kolejne kontuzje Wrześniowa... czytaj dalej »

Araujo prawdopodobnie opuści mundial

Najgorzej wygląda sytuacja zdrowotna ostatniego z wyżej wymienionych, który zerwał ścięgno przywodziciela prawego uda w trakcie towarzyskiego starcia Urugwaju z Iranem (0:1).

Początkowo przewidywano, że zawodnik będzie pauzował od gry przez 3-4 tygodnie. Ostatecznie 23-latek, w porozumieniu ze sztabem medycznym Blaugrany, zdecydował się jednak na operację, dzięki której ma wrócić do pełnej sprawności.

Zabieg zostanie przeprowadzony w Finlandii pod okiem doktora Lasse Lempainena, który wcześniej zajmował się chociażby kontuzjowanym Ousmane Dembele.



MEDICAL NEWS



Ronald Araujo will undergo surgery on Wednesday for the adductor longus tendon avulsion he has in his right thigh. The operation will be carried out by Dr. Lasse Lempainen, under the supervision of the Club’s medical staff, in Turku, Finland. pic.twitter.com/rEQgpdT5B4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2022





Dobrze poinformowany włoski dziennikarz Matteo Moretto nie ukrywa, że operacja prawdopodobnie wykluczy Araujo z udziału w nadchodzącym mundialu.

"Szanse, że nie zagra w Katarze, oceniam na 95%. Araujo potrzebuje tak naprawdę cudu" - napisał.



Araújo vuela mañana a Finlandia y el jueves ya estará en Barcelona para recuperarse lo antes posible. El uruguayo NO llega al Mundial al 95%. Necesita un milagro. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 26, 2022





- Ronald kocha swój kraj i swoja reprezentację. Jeśli zagra na mistrzostwach świata, będzie świetnie. On ma jednak dopiero 23 lata, a przed sobą pewnie co najmniej ze trzy imprezy mistrzowskie - dodał agent piłkarza Edo Mazzolari.



Edo Mazzolari, agente de Araújo, en directo para @JijantesFC: “Ha sido una decisión tomada entre todos. Ronald ama a su país y si tiene la oportunidad de jugar el mundial lo agradecerá, pero tiene 23 años y tres mundiales por delante. Había que escuchar a los doctores”. — Carlos Monfort (@monfortcarlos) September 26, 2022





De Jong i Depay także będą pauzować

We wtorek późnym wieczorem poinformowano także o stanie zdrowia de Jonga oraz Depaya, czyli zawodników, którzy musieli przedwcześnie opuścić boisko w spotkaniu piątej kolejki Ligi Narodów pomiędzy Polską a Holandią (0:2).

Pierwszy z graczy nabawił się urazu mięśnia dwugłowego w lewym udzie, a u drugiego naciągnięcia mięśnia, również w lewej nodze. Obaj najprawdopodobniej nie będą brani pod uwagę przu ustalaniu kadry na najbliższy mecz Barcy, a długość ich przerwy od treningów będzie zależna od procesu rehabilitacji.



MEDICAL NEWS @DeJongFrenkie21 has an elongation of the semitendinosus muscle in his left thigh. @Memphis has an injury to the biceps femoris muscle in his left thigh.



MORE INFO: https://t.co/1Dm82iQUe1pic.twitter.com/ShsfUN0kt3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2022





Do gry w Primera Division Barcelona wróci w sobotę 1 października. Rywalem Dumy Katalonii na Visit Mallorca Estadi będzie Mallorca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.00.